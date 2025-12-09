Livro resgata trajetória do Náutico na volta ao Aflitos

A- A+

A saga do retorno do Náutico aos Aflitos, no final de 2018, após pouco mais de cinco anos jogando no estádio da Arena de Pernambuco, é tema do livro “Uma Odisseia Alvirrubra - A volta do Náutico para os Aflitos. A publicação, escrita pelos ex-presidentes do Conselho Deliberativo Alexandre Carneiro, Gustavo Ventura, Ivan Pinto da Rocha, além do conselheiro Roberto Selva, será lançada oficialmente na terça-feira (16), às 20h, na sede do clube.



O objetivo do quarteto de escritores foi resgatar todos os marcos históricos do processo que levaram à construção da Arena da Copa, passando pela adesão do Náutico à proposta de ser “inquilino” do palco até a decisão de retornar aos Aflitos.

O livro pretende abordar pontos como o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), sinalizando que a Arena apenas seria viável com a participação dos três grandes clubes da capital, e detalhes sobre a proposta de construção de um shopping no lugar do Eládio de Barros Carvalho.



A obra tem edição do jornalista Álvaro Filho. “Um desafio em tentar equilibrar a narrativa mais leve de um livro não-técnico com as informações nem sempre acessíveis ao grande público dos trâmites jurídicos. Uma odisseia literária que começa no título e segue linha a linha até a última página”, destacou o editor.



“Deixamos a mensagem de que a unidade em torno de grandes propósitos é o que deve nos mover e o que pode nos fazer mudar de patamar enquanto clube, com a continuidade dessa luta para o efetivo recebimento da indenização, seu uso na recuperação judicial e a busca pela profissionalização definitiva do Náutico, com a captação de investidores para uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF)”, complementou Alexandre Carneiro, um dos autores da obra.

