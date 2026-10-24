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Lançamento

Livro sobre vivências na área de saúde em estádios de futebol é lançado neste sábado (24)

A obra que relata as vivências de 26 anos da enfermeira e empresária Odi Veiga tem lançamento no Recife neste sábado

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Odi Veiga tem mais de 20 anos de experiência atuando em atendimentos nos estádios pernambucanosOdi Veiga tem mais de 20 anos de experiência atuando em atendimentos nos estádios pernambucanos - Foto: Divulgação

Quantas situações podem acontecer em uma partida de futebol? Dos gols à festa da torcida, dos momentos de tensão a atendimentos médicos: um jogo pode trazer muitas nuances. E nesses momentos, muitas vezes de aflição, é necessária a atuação dos personagens invisíveis da saúde.

A enfermeira e empresária Odi Veiga é a responsável por conduzir esse trabalho nas ambulâncias em estádios pernambucanos há 26 anos. 

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A vasta experiência envolvendo jogos de Náutico, Sport, Santa Cruz, Retrô e Seleção Brasileira estão no livro "Entre Cobras, Leões e Timbus - narrativas de uma mulher, como uma Fênix, à frente das ambulâncias nos estádios de futebol". A obra foi escrita por Sidney Nicéas e tem lançamento neste sábado (24), a partir das 15h, na AABB Recife.    

Capa do livro. Foto: Reprodução

O livro traz um compilado de crônicas que atravessam os momentos passados por Odi Veiga e sua equipe nos jogos de futebol. 

"Toda vez que a gente tinha uma situação engraçada ou inusitada, eu dizia assim: 'Nossa, isso vai dar um livro'. E de tanto a gente falar e brincar dessa forma acabou dando um livro", afirmou a empresária. 

Casos emblemáticos 
O ambiente do futebol tem a presença de atos de violência, dentro ou fora dos estádios. A enfermeira relata dois casos como os mais chocantes que ela esteve presente.

O primeiro foi a morte provocada pelo arremesso de um vaso sanitário por um torcedor do Santa Cruz após um duelo no Arruda contra o Paraná, em 2014.

O segundo ocorreu na Ilha do Retiro, no episódio da invasão da torcida do Sport na partida contra o Vasco, em 2022. Na ocasião, dois bombeiros civis, sendo uma mulher, foram agredidos por um dos invasores.

"O caso do vaso sanitário foi uma repercussão internacional negativa. Foi terrível saber como é que a vida é tão banalizada a ponto de você atirar um vaso sanitário. O outro foi a torcida que acabou invadindo e agredindo quem não tinha nada a ver com a história", relembrou.

Invisibilidade
O autor do livro, Sidney Nicéas, viu nas histórias de Odi Veiga a oportunidade para escrever pela primeira vez sobre futebol. O escritor tentou a carreira de jogador e, quando era adolescente, atuou pelas categorias de base do Sport. 

"Passamos dois anos realmente mergulhado nesse processo todo de entrevistas e pesquisas. A escolha pela crônica porque é o gênero mais próximo do universo futebolístico", disse. 

Sidney Nicéas, escritor do livro. Foto: Juliana Andrade/Divulgação 

A coletânea de crônicas nas 270 páginas do livro traz um QR Code em cada história com um direcionamento para matérias jornalísticas referentes a cada jogo ou situação relatada.

Segundo o escritor, o que mais chamou atenção ao ouvir os relatos foi a invisibilidade das pessoas que atuam nos atendimentos médicos. 

"A gente vê que tem uma ambulância, mas passa tudo despercebido. Então, a gente começa a apurar que é um trabalho árduo e muito valoroso, porque é um pessoal que está para salvar a vida mesmo”.

O autor considera que o livro tem o futebol pernambucano e a saúde como temas centrais. Entretanto, a obra transcende essas fronteiras por se tratar de temáticas universais. 

"O livro tem muito da realidade do país. A questão social do país e da violência. Está tudo muito presente dentro da obra. Então, é um livro que realmente transcende o futebol e transcende a questão da saúde, embora seja basicamente sobre essas duas coisas”, completou. 
 

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