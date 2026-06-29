Llorente ressalta a força da Espanha: 'Estrelas fazem a diferença, mas não vencem sem a equipe'

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Jogador multifuncional da Espanha, o experiente Marcos Llorente - atua como zagueiro, lateral, volante ou meia - saiu em defesa da seleção após críticas pela apresentação abaixo do esperado diante do Uruguai e destacou a força do elenco.



Classificada na liderança da chave, apesar de alguns sustos, a Espanha desafia a Áustria no mata-mata quinta-feira, em Inglewood, como favorita. Mas desfalcada de Nico Williams e Yeremy Pino no ataque. Ambos se machucaram diante dos uruguaios



Com alguns nomes devendo futebol, casos de Lamine Yamal, Llorente serviu de escudo e procurou valorizar toda a seleção. "As estrelas fazem a diferença, mas não vencem sem sua equipe", destacou, tirando o peso dos astros. "São importantes, mas acho que cada vez mais o futebol depende de todo o time e não de um único jogador".





"Todos somos grandes jogadores, os 26. Esta competição é muito longa e requer que haja pausas (descanso). Mas nós estamos 100% e temos de estar unidos e preparados para ajudar quando chegar o momento", afirmou, destacando a rotação do elenco promovida por Luis de la Fuente.



O jogador ainda destaca que a postura deve ser diferente frente aos austríacos, já que contra o Uruguai, uma igualdade já servia pela vaga. "Cada jogo é uma história diferente. A última partida que disputamos foi muito intensa e agressiva, mas nos mantivemos firmes sob pressão", frisou.



E assumiu que o elenco se fechou ainda mais após as perdas por lesão. "É um momento difícil para Nico e Yeremy, mas já estão lidando melhor com isso (lesões). O grupo é muito importante para nós e se chegarmos longe poderão nos ajudar. Temos confiança em nós mesmos".

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