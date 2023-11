Locatelli vai desfalcar Itália nos próximos 2 jogos das Eliminatórias para Euro-2024

A- A+

Manuel Locatelli está lesionado e vai ficar de fora dos jogos decisivos da Itália nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, contra a Macedônia do Norte e a Ucrânia, disse o técnico Luciano Spalletti nesta segunda-feira (13).

"Locatelli foi embora", anunciou o treinador, sem especificar a lesão que causou a ausência do meia da Juventus.

Assim, Locatelli se junta a uma lista de baixas que inclui também o capitão do Milan Davide Calabria, o goleiro do Napoli Alex Meret, e o zagueiro da Atalanta Rafael Toloi, diminuindo para 25 a lista de 29 jogadores que Spalleti havia inicialmente convocado para os jogos decisivos do Grupo C.

Horas depois, Spalletti convocou o zagueiro da Lazio Manuel Lazzari.

A Itália é a terceira colocada na sua chave, três pontos atrás da segunda posição que classifica para a Euro-2024 e é ocupada provisoriamente pela Ucrânia, que disputou uma partida a mais que a 'Azzurra'.

A equipe de Spalletti receberá na sexta-feira a Macedônia do Norte, em Roma, que eliminou a Itália na repescagem para a Copa do Mundo de 2022.

Na próxima segunda-feira enfrenta a Ucrânia, em Leverkusen, na Alemanha.

Se a Itália marcar quatro pontos nesses dois jogos, garantirá sua classificação e poderá defender o título de campeã europeia no torneio que será disputado de junho a julho do ano que vem, na Alemanha.

A Itália conquistou as edições de 1968 e 2020 (disputada em 2021) da Eurocopa.

