Lockyer, capitão do Luton, deixa o hospital após se recuperar de parada cardíaca

A- A+

O capitão do Luton, Tom Lockyer, deixou o hospital onde esteve internado depois de sofrer uma parada cardíaca durante um jogo no dia 16 de dezembro, anunciou nesta quinta-feira (21) o clube do Campeonato Inglês, sem dar detalhes sobre o futuro da carreira do jogador.

O zagueiro de 29 anos “começa um período de reabilitação em casa depois de deixar o hospital na quarta-feira”, informou o clube em seu comunicado.

A entidade falou em “notícias animadas” depois de ter implantado um desfibrilador no jogador “para evitar a reprodução do incidente de sábado”.

É o mesmo tipo de dispositivo que permitiu ao dinamarquês Christian Eriksen, vítima de uma parada cardíaca num jogo da Euro-2020 (disputada em 2021), continuar sua carreira profissional, atualmente no Manchester United.

Lockyer desmaiou após os 60 minutos de jogo no campo do Bournemouth, no sábado, pela 17ª rodada da Premier League, o que levou o julgado Simon Hooper a uma interrupção definitiva do duelo.

O zagueiro de 29 anos caiu no gramado, o que lembrou uma cena semelhante vívida pelo Luton na final do play-off do Campeonato Inglês, no encerramento da temporada passada.

Lockyer foi demitido em maio em Wembley, em um duelo entre Luton e Coventry. Depois disso, ele foi submetido a uma intervenção cardíaca para corrigir a fibrilação atrial, uma anormalidade descrita pelo Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS) como causa de "uma frequência cardíaca irregular e muitas vezes anormalmente rápida".

O jogo de sábado, suspenso após o acidente do jogador, será disputado novamente na íntegra em dados ainda não definidos.

Veja também

Sport Mais um que fica: Sport anuncia a renovação do empréstimo do volante Felipe