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COPA DO MUNDO

Loco Abreu anuncia atuação como comentarista de TV na Copa do Mundo 2026

Atual técnico do clube Tijuana diz que integrará equipe da ESPN durante o torneio na América do Norte

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Loco Abreu será comentarista na Copa do Mundo 2026Loco Abreu será comentarista na Copa do Mundo 2026 - Foto: Dante Fernandez/AFP via Getty Images

O uruguaio Sebastián “El Loco” Abreu, técnico do Tijuana, anunciou que atuará como comentarista de televisão durante a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho. A participação será pela ESPN, conforme declarou após a vitória do clube mexicano por 3 a 1 sobre o Pachuca, pela 16ª rodada do torneio Clausura.

“Vamos aproveitar a Copa do Mundo de outra forma. Vamos estar com a ESPN, me convocaram para esse ótimo time, esse ótimo grupo”, afirmou Abreu em entrevista coletiva.

O ex-atacante, que disputou as Copas de 2002 e 2010 pela seleção uruguaia, já teve experiências anteriores na televisão, como comentarista na Fox Sports Chile e no canal Teledoce, no Uruguai.

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Agenda dividida com o clube
Durante o Mundial, Abreu manterá suas funções como técnico do Tijuana e conciliará a pré-temporada da equipe com as participações na emissora. “Não vou poder ir aos Estados Unidos ou ao Canadá”, disse.

“Sou grato por esse voto de confiança”, afirmou sobre o convite. “Muitos gostariam de ser chamados para estar nessa mesa de debate e poder crescer e melhorar com todos esses grandes nomes no nível nacional mexicano e internacional”, acrescentou.

Detentor do recorde do Guinness por atuar em 32 clubes, Abreu afirmou que pretende acompanhar ao menos uma partida do torneio. “Com certeza vou dar uma escapada para ver Uruguai x Espanha”, disse, em referência ao jogo marcado para 26 de junho, em Guadalajara.

O Tijuana volta a campo no sábado, fora de casa, contra o líder Guadalajara, em partida que pode definir a classificação da equipe para as quartas de final da liga mexicana.

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