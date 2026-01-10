A- A+

pai e filho Loco Abreu comandará o filho Diego em Tijuana, no México Técnico uruguaio afirma que a pressão será dobrada para o novo reforço

O uruguaio Sebastián 'El Loco' Abreu, técnico do Tijuana do México, confirmou a contratação de seu filho Diego para fortalecer o ataque da equipe no torneio Clausura 2026, que começou na sexta-feira (9).

"Agradeço ao clube pelo esforço de buscar outro promissor promissor, mexicano, que era o que estávamos procurando", disse 'El Loco' em entrevista coletiva após o empate sem gols do Tijuana com o América, na primeira rodada do torneio.

"A possibilidade surgiu durante o processo de 'scouting' e, quando me apresentou a proposta, os meus sentimentos me traíram. Estou feliz por ele ter sido contratado pelo clube", acrescentou.

Diego Abreu chega ao Tijuana depois de jogar por um ano e meio no Defensor Sporting, do Uruguai, clube pelo qual estreou como profissional em 2025.

Botafogo

Em abril de 2023, Diego foi contratado pelo Botafogo, onde o pai é ídolo, para zagueiro do time sub-20. Sua passagem pelo alvinegro carioca durou até janeiro de 2024.

"Ele tem mobilidade, faz boas diagonais e marcas de gols", ressaltou 'El Loco' sobre seu novo reforço.

O jovem atacante, de 22 anos, nasceu na Cidade do México quando o pai jogava pelo América, um dos 32 clubes de sua carreira.

O ex-atacante da seleção Uruguaia também revelou que já havia imaginado seu filho sob seu comando como jogador.

"Já faz um tempo que conversamos sobre essa possibilidade. Ele já entende que, com um pai que o pressionado durante as férias, quando ele está treinando, e isso o irrita, agora a pressão será dobrada", comentou 'El Loco', técnico do Tijuana desde o torneio Apertura de 2025.

"Depois da alegria inicial, você o verá como apenas mais um jogador do grupo, e ele terá que se esforçar ao máximo como todos os outros. Se mostrar potencial, vai jogar", alertou.

Veja também