Logan Sargeant continuará na Williams em 2024

O piloto americano Logan Sargeant continuará na Williams na temporada 2024 da Fórmula 1, anunciou a equipe nesta sexta-feira (1º).

"A Williams Racing tem o prazer de anunciar que Logan Sargeant continuará pilotando pela equipe na temporada 2024 da Fórmula 1", diz o comunicado da tradicional escuderia britânica.

"Depois de sua temporada de estreia, na qual o jovem de 22 anos se tornou o primeiro piloto americano a marcar um ponto na F1 em 30 anos, Logan demonstrou a velocidade necessária para render no mais alto nível", acrescenta a nota.

Com esse ponto, conseguido no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em outubro, Sargeant terminou o Mundial de pilotos na penúltima posição.

Na próxima temporada, ele será novamente companheiro de equipe do tailandês Alexander Albon, 13º do Mundial de pilotos com 27 pontos.

