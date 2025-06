Loïs Boisson surpreende Andreeva e vai às semifinais de Roland Garros

A- A+

A tenista francesa Loïs Boisson, de 22 anos, atual 152ª colocada do ranking da WTA, segue sonhando em Roland Garros após avançar às semifinais do torneio parisiense com uma vitória surpreendente sobre a russa Mirra Andreeva (6ª) por 2 sets a 0 nesta quarta-feira (4).

Boisson venceu o duelo contra Andreeva com parciais de 7-6 (8/6) e 6-3.

Desconhecida do grande público até apenas uma semana atrás, Boisson se tornou assim a primeira francesa a chegar às 'semis' deste tradicional torneio desde Mary Pierce em 2002 e disputará na quinta-feira (5), contra a americana Coco Gauff, uma vaga na final.

