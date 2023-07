A- A+

Santa Cruz Loja do Santa Cruz é depredada, no Arruda Vândalos atiraram pedras contra a vidraça na sede do clube, na madrugada desta segunda (24)

A vitrine da loja "Cobra Coral", do Santa Cruz, situada na sede do clube, na Avenida Beberibe, foi depredada por vândalos na madrugada desta segunda (24). O caso ocorreu após o Tricolor ser desclassificado da Série D do Campeonato Brasileiro, na derrota por 1x0 para o Iguatu-CE, no Morenão, pela última rodada da primeira fase da competição.

Segundo relatos de um funcionário do clube que preferiu não se identificar, três pessoas arremessaram pedras por cima da grade, em frente ao Arruda. Uma parte dos vidros da vitrine da loja estilhaçada. Tapumes de madeira foram colocados no local.

Carlos Alberto, conhecido como “Bigode”, é dono de uma banca de revistas que fica em frente ao local do ocorrido. “Tenho essa banquinha há mais de 40 anos. A insegurança aqui é enorme. Já cansei de ver violência e quebra-quebra aqui nessa área, quase sempre de torcidas organizadas. O policiamento nunca aparece”, contou.

Um torcedor que passava pelo local também lamentou o fato. “Sou contra a depredação do clube, mas consigo entender a emoção por trás disso. O que fizeram com esse clube gigante e histórico é sem precedentes. Não concordo, mas entendo” relatou o tricolor, que preferiu não se identificar.

Durante passagem da reportagem da Folha de Pernambuco no local, por volta das 14h30, dois homens foram vistos rondando a loja e gritando palavras de ordem contra a gestão do clube, ameaçando uma possível invasão futura ao clube.





