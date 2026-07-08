London City Lionnesses confirma contratação de Alexia Putellas
Aos 32 anos, a duas vezes vencedora da Bola de Ouro anunciou no final de maio sua saída do Barcelona, onde ela jogava desde 2012
A meia-atacante espanhola Alexia Putellas, uma das jogadoras mais icônicas do futebol feminino, foi anunciada oficialmente nesta quarta-feira (8) como a mais nova contratação do London City Lionesses, da Inglaterra.
Aos 32 anos, a duas vezes vencedora da Bola de Ouro (2021 e 2022) anunciou no final de maio sua saída do Barcelona, onde ela jogava desde 2012, tendo conquistando, entre outros títulos, quatro troféus da Liga dos Campeões da Europa e dez campeonatos espanhóis.
Putellas vinha analisando ofertas do Boston Legacy FC, dos Estados Unidos, e do London City Lionesses, mas, segundo uma fonte próxima ao assunto que falou à AFP no final de junho, decidiu "permanecer na Europa" e rumar para a Inglaterra.
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A campeã mundial de 2023 com a Espanha (e vice-campeã europeia com a 'Roja' em 2025) se junta a uma equipe em ascensão que estreou na elite do futebol inglês na temporada passada, terminando em sexto lugar em uma liga de doze times, colocação que não deu ao clube uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
No novo clube, Putellas se juntará à goleira inglesa Mary Earps, às francesas Delphine Cascarino e Grace Geyoro, e a outras jogadoras que defendem suas seleções, como a sueca Kosovare Asllani, a japonesa Saki Kumagai e a holandesa Daniëlle van de Donk.
O London City Lionesses é o único clube da Women's Super League (WSL), a primeira divisão do futebol feminino inglês, totalmente voltado para mulheres e que não faz parte de uma entidade que possua uma equipe masculina principal. O clube se tornou uma entidade independente em 2019, após se separar do Millwall.
Ele integra a estrutura gerida pela empresária Michele Kang, a Knysca Sports International, a primeira organização global multiclubes dedicada ao futebol feminino, que também inclui o Washington Spirit (dos EUA) e o Lyon (OL Lyonnaises, da França).
"Alexia Putellas personifica o auge do talento, da determinação e da visão no futebol feminino. Sua decisão de se juntar ao nosso clube independente, totalmente dedicado às mulheres, é um forte aval do que estamos construindo no London City e na Knysca", afirmou Michele Kang em um comunicado.