Futebol Londrina x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado neste domingo (10), às 11h, no Vitorino Dias, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Oito jogos sem perder, com três vitórias consecutivas e tendo a melhor defesa do Brasil, o Náutico vive sua melhor fase da temporada 2025. Com 99,8% de chances de alcançar o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Timbu quer agora buscar antecipadamente os 0,2% que faltam. Missão que pode ficar mais próxima do êxito neste domingo (10), em caso de vitória diante do Londrina, no Vitorino Dias.

Tabu

Terceiro colocado da Série C, com 26 pontos, o Náutico tem a mesma pontuação do Londrina, em quarto, mas com vantagem no saldo de gols (12x10). Além de ganhar de um adversário direto pelo G8, o Timbu pode acabar com o jejum histórico de nunca ter vencido os paranaenses longe do Recife.

Ao todo, as equipes se enfrentaram 10 vezes com mando de campo do Londrina. Os donos da casa venceram seis vezes, com outros quatro duelos terminando em empate. O mais recente foi na última rodada da Série C do ano passado, com triunfo por 3x2 do Tubarão.

Para o confronto, o Náutico terá uma série de desfalques. Por suspensão, a equipe perdeu o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius. Raimar deve ser o substituto do primeiro. Quanto ao segundo, Kayon, Marquinhos e Igor Bolt brigam pela vaga. Kelvin, que também poderia ser opção no setor ofensivo, ainda se recupera de dores na coxa.

O zagueiro Mateus Silva e o meia Lucas Cardoso desfalcam o Náutico por lesão. O defensor teve uma lesão grau um na musculatura anterior da coxa esquerda. João Maistro deve ocupar o espaço ao lado de Carlinhos.

Quanto ao camisa 10, o problema foi mais grave. O atleta teve uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho direito e só deve voltar aos gramados em meados de setembro. Patrick Allan será o substituto.

Horário

O jogo entre Náutico e Londrina será às 11h. O horário atípico mexeu na preparação do Timbu, que treinou pela manhã durante a semana. “A gente precisou fazer com que eles (jogadores) despertassem às 7h, se adaptando para dormir mais cedo também. Tivemos toda uma orientação por parte da nutrição e da fisiologia”, explicou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

O auxiliar alvirrubro também destacou que embora o Náutico tenha a melhor defesa do Brasil, com apenas seis gols sofridos em 15 jogos, há margem para evolução.

“Devemos ter atenção com o nosso ego. O professor (Hélio dos Anjos) aborda bastante essa questão. Temos um número de atletas com um nível de competitividade dentro da carreira muito bom para poder absorver isso e também passar para quem não tem tanto. Estamos cientes de que não tem nada ganho. Falta muita coisa. São dez decisões e precisamos ter pés no chão. Dentro da defesa, eu vejo margem de melhora. Só não teria se não tivéssemos tomado gols", frisou.

Ficha técnica

Londrina

Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Zé Breno, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Eliel e Iago Teles. Técnico: Roger Silva

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Raimar; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Marquinhos (Bolt) e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Vitorino Dias (Londrina/PR)

Horário: 11h

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN). Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa e João Henrique Queiroz Da Silva

Transmissão: Sportynet, DAZN

