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Futebol Londrina x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado nesta quarta (11), no VGD, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Enquanto todos os outros nove jogos da rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro acontecerão no final de semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu antecipar para esta quarta-feira (11) o duelo entre Londrina e Náutico, no VGD. O motivo é simples: nenhum dos clubes possui mais pretensões no torneio. Os paranaenses já foram rebaixados à Série C, enquanto os pernambucanos não possuem mais chances de queda, tampouco nutrem possibilidades de alcançar o acesso.

Com os atletas da equipe titular de férias, o Náutico deve novamente entrar com um elenco mesclando reservas e peças do sub-20. Quem está fora do confronto é o atacante Derek, que já se despediu do elenco.

O Náutico é o 15º colocado, com 46 pontos e, na melhor das hipóteses, pode terminar o campeonato em 13º.

Para isso, o Timbu precisa vencer o Londrina e torcer para Cuiabá (13º) e Athletic (14º), ambos com 47 pontos, não vencerem seus respectivos jogos contra Atlético-GO e São Bernardo. O Dourado jogará fora de casa, no Antônio Accioly, enquanto o Guerreiro entra em campo no Primeiro de Maio. Se empatar, o Alvirrubro só fica acima da dupla se os dois perderem.

A única vez que o Náutico superou o Londrina fora de casa foi na Série C do ano passado. Com gols de Bruno Mezenga e Marco Antônio, o Timbu venceu por 2x0. O encontro mais recente das equipes foi no primeiro turno da Série B deste ano. Nos Aflitos, os mandantes ganharam por 2x1. Kauã Maranhão e Jean Carlos anotaram os gols dos pernambucanos.

Ficha técnica

Londrina

Maurício Kozlinski; Caio Rodrigues, Wallace e Matheus dos Santos; André Dhominique, Lucas Marques, Geovane Meurer e Artur; João Andrade (Pablo Dyego), Igor Bahia (Kauan Jonathan) e Hebert. Técnico: Hugo Chacon

Náutico

Guruceaga; Hector, Betão, Wanderson e Luiz Paulo; Samuel, Luiz Felipe e Halan; Victor Andrade, Kauã Maranhão e Luiz Cláudio. Técnico: Bruno Pivetti

Local: VGD (Londrina/PR)

Horário: 19h

Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG). Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Celso Luiz da Silva (ambos de MG)

VAR: Adeli Mara Monteiro (SP)

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