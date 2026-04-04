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Série B Londrina x Sport: veja onde assistir, horário e prováveis escalações Leão busca primeira vitória na Série B, em duelo longe da Ilha do Retiro

O Sport entra em campo na noite deste sábado (4) em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Após buscar o empate em casa, com um a menos, diante do Vila Nova-GO, o Leão terá um compromisso árduo contra o Londrina, às 20h30, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela terceira rodada.

Com apenas dois pontos, o Sport inicia a rodada amargando o 11º lugar, com dois pontos. O Londrina, por sua vez, segue invicto. Atual terceiro colocado, tem quatro pontos e vem de empate em 2x2 com o Goiás, também na condição de mandante.

Depois do empate na Ilha do Retiro, o auxiliar Márcio Goiano, que vai para o quarto jogo no comando do Rubro-negro, usou a "matemática" da Segundona para salientar que o elenco do Sport jogará para buscar os três pontos longe do Recife.

"Falei para os atletas que em casa é procurar sempre somar os três pontos. Fora (de casa), pontuar é importante. Mas como não conseguimos a vitória (contra o Vila Nova), temos que buscar o resultado fora de casa. Para quem quer subir, tem que entender essa matemática", falou o interino.

Para o embate perante o Tubarão, Márcio Goiano terá um retorno importante, caso busque preencher o meio-campo. O jovem Zé Lucas, que estava servindo a seleção brasileira sub-20 em amistosos contra o Paraguai, volta a ficar à disposição da equipe. A tendência é que o prata da casa seja acionado na formação titular.

Ausências

A principal dor de cabeça para Márcio Goiano, provavelmente, será no ataque. Diante do Vila Nova, o auxiliar acabou perdendo duas peças consideradas titulares.

Zé Roberto teve que deixar o campo aos 34 minutos do primeiro tempo com uma entorse no tornozelo e só retorna em maio. Outra baixa será Iury Castilho. Também na etapa inicial do duelo com os goianos, o camisa 95 acabou sendo expulso, após forte entrada em Hayner.

Diante dos desfalques, a única certeza é que Perotti vai preencher o espaço deixado por Zé Roberto. Caso mais um atacante seja escolhido, a briga deve ficar entre Gustavo Maia e Clayson. Outra possibilidade para o interino é reforçar a criação. Assim, Carlos de Pena seria um dos favoritos à titularidade.

Ficha técnica

Londrina

Maurício Kozlinski; André, Yago Lincoln, Heron e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e Thalis; Vitinho Mota, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Allan Aal.

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel, Yago Felipe e Carlos de Pena (Clayson); Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias (Londrina/PR)

Horário: 20h30

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril e Henrique Neu Ribeiro (ambos do SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: ESPN/Disney+

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