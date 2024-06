Lorenzo Somaschini: quem era piloto argentino de 9 anos que morreu após acidente em Interlagos

A- A+

O jovem piloto de motos Lorenzo Somaschini, de 9 anos, faleceu nesta segunda-feira após permanecer internado em estado grave por três dias.



O menino sofreu um acidente durante um treinamento no Superbike de Interlagos, Brasil, na última sexta-feira. Lorenzo Somaschini, também conhecido como "Lolo", nasceu em 17 de julho de 2014 na cidade de Rosário, Santa Fé. Desde cedo demonstrou interesse por motos e este ano estreou em competições oficiais.

Em abril, iniciou sua carreira na Junior Cup do Superbike Argentino e conseguiu ascender para competições internacionais. Em uma entrevista ao jornal La Capital alguns meses atrás, seu objetivo principal era "chegar à MotoGP", o Campeonato Mundial de Motociclismo, a mais alta competição da disciplina.





Lorenzo Somaschini, de 9 anos, andava de moto desde a infância — Foto: Reprodução

Na sexta-feira passada, Lolo estava em um dos treinamentos para a quarta etapa da Copa Honda Junior 160 de Superbike no Autódromo de Interlagos, São Paulo, Brasil.



Era sua estreia em corridas internacionais em um dos principais campeonatos de motociclismo do continente. A categoria em que competia reunia pilotos de 8 a 16 anos, utilizando motos adaptadas de 160 cc com pedais e manillares ajustados ao tamanho de cada criança.

Foi durante esse treino que ele sofreu uma queda e bateu fortemente a cabeça. Segundo informações, o acidente ocorreu após um highside, uma manobra de alta velocidade depois da curva Pinheirinho, onde os pneus perderam aderência e o menino acabou deslizando. É importante ressaltar que esta curva é especialmente desafiadora para todos os pilotos que passam por ela, por ser uma horquilla bastante fechada à esquerda.





Lorenzo Somaschini, de 9 anos, se prepara para uma competição — Foto: Reprodução

Logo após o acidente, Lorenzo foi prontamente atendido pela equipe médica no local e na ambulância. Foi transferido e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Pedreira, ao sul da cidade, onde seu estado clínico foi estabilizado e permaneceu até a madrugada de sábado. Em seguida, foi transferido para o Hospital Albert Einstein, onde morreu.

A notícia de seu falecimento foi confirmada através de um comunicado do SuperBike Brasil, que especificou que ocorreu às 19h43. "O argentino, nascido em Rosário, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em cuidados médicos intensivos, mas infelizmente não sobreviveu", diz o post nas redes sociais.





Lorenzo Somaschini, de 9 anos — Foto: Reprodução

O comunicado também menciona que "a organização tem fornecido apoio total à família do piloto desde sexta-feira (14/6), quando ele sofreu a queda durante o primeiro treino livre da Copa Jr, válido para a quarta etapa do SuperBikes Brasil, no Autódromo de Interlagos. Assim que caiu na saída de Pinheirinho, o piloto foi imediatamente atendido no local pela equipe médica em uma ambulância UTI".

"Posteriormente, foi levado para a sala de emergência do circuito, onde seu estado clínico foi estabilizado. Após esse procedimento, foi feita a transferência médica em uma unidade de suporte avançado (UTI móvel) para o Hospital Geral de Pedreira, onde permaneceu até a manhã de sábado (15/6), seguindo todos os protocolos médicos até sua transferência para o Hospital Albert Einstein".





O piloto argentino Lorenzo Somaschini, de 9 anos — Foto: Reprodução

O comunicado encerra com: "Todos na equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o ocorrido e expressam suas sinceras condolências a todos os familiares e amigos de Lorenzo".

Veja também

Sport Contra o Ceará, Sport tenta quebrar tabu de 20 anos como visitante