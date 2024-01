A- A+

Futebol Lorran cita confiança elevada no Náutico e vê equilíbrio no Estadual Volante destacou que a evolução da equipe vem acontecendo jogo a jogo; próximo desafio é quarta (31), diante do Petrolina, nos Aflitos

O discurso de “evolução jogo a jogo” é comum no futebol. Mas é só visto na prática quando o crescimento é aliado aos bons resultados. No Náutico, esse mantra foi ratificado após a equipe derrotar o Santa Cruz por 2x1, no Arruda, no Clássico das Emoções válido pelo Campeonato Pernambucano. Resultado que deixou a confiança elevada para a reta final da primeira fase.



“É mais fácil falar de evolução quando saímos vitoriosos, mas é nítida a evolução do time desde o primeiro jogo. Do grupo todo em si. Quando estamos focados, temos muitas chances de dar certo. Temos de buscar não somente o resultado, mas também jogar bem, elevando a nossa confiança”, afirmou o volante Lorran.



O Náutico é o único time invicto do Estadual, com três vitórias e dois empates. Na próxima rodada, na quarta (31), o Timbu recebe o Petrolina, nos Aflitos. Na segunda posição, com 11 pontos, os alvirrubros querem continuar brigando pelo topo da tabela

“A competição está parelha. Tudo será decidido nos detalhes. Vamos focar nos nossos objetivos, querendo sempre a vitória. Faremos nosso melhor para nos mantermos ali entre os líderes”, declarou.





Na crescente



Embalado após uma sequência de quatro jogos sem perder, o Petrolina, atualmente em sexto lugar, com seis pontos, quer se solidificar no G6 para alcançar a próxima fase. A única derrota dos sertanejos no Estadual foi na estreia, contra o Sport, na Arena de Pernambuco. "Será um jogo difícil, mas vamos procurar nos impor, colocando nosso ritmo e respeitando o adversário", frisou.

