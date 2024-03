Lorran prega foco para Náutico melhorar pontaria e vencer primeira como mandante no Nordestão

A- A+

O estádio dos Aflitos, palco das últimas vitórias do Náutico no Campeonato Pernambucano, contra Sport e Afogados, não tem sido um trunfo para o clube na Copa do Nordeste. Nos jogos que fez como mandante, perante Botafogo-PB e Ceará, o Timbu não venceu, acumulando uma derrota por 1x0 e um empate sem gols, respectivamente. Para mudar esse cenário, os alvirrubros precisarão superar, nesta terça (5), o River-PI, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.



“Precisamos manter o foco. O mando de campo na Copa do Nordeste é importante e vamos procurar fazer o que fizemos na última partida, mesmo sendo agora outra competição. Os três pontos são de suma importância para a gente. Quanto a gente faz valer o mando, isso vira importante no decorrer do campeonato, indo mais tranquilo mentalmente fora de casa”, afirmou o volante Lorran, citando ainda a preocupação do Timbu em melhorar a pontaria.



"O professor sempre faz isso com a gente. Acho que falta um pouco mais de calma na hora de finalizar. Esperamos ter essa tranquilidade. Tenho certeza que os gols vão sair”, completou.



O Náutico é o quarto colocado do Grupo B do Nordestão, com cinco pontos. Em caso de vitória, o clube pode pular momentaneamente para a segunda posição, ficando atrás apenas do Bahia, líder com nove pontos, que visita o Ceará, quarta (6), no Castelão. O River também está em quarto, mas no Grupo A, com seis pontos.

Veja também

Mercado da bola Vasco faz proposta por Marlon Freitas, mas não agrada o Botafogo; conversas seguem