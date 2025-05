A- A+

Jogos Olímpicos Los Angeles Coliseum e SoFi Stadium vão compartilhar cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2028 A celebração que marcará o início das Olimpíadas de Los Angeles será realizada pela primeira vez em dois lugares simultaneamente no dia 14 de julho de 2028

O Los Angeles Memorial Coliseum e o SoFi Stadium compartilharão a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028, uma celebração que será realizada em dois locais pela primeira vez, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (8).

LA28, como as Olimpíadas de Los Angeles são conhecidas, revelou os planos para a cerimônia de abertura em 14 de julho de 2028, que combinará história e inovação.

A história, já que o icônico coliseu será o primeiro local a sediar três eventos olímpicos, e inovação, graças aos empreendimentos no SoFi, casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers da liga de futebol americano, que fará sua estreia nos Jogos.

Os organizadores não se referirão ao estádio de SoFi, localizado em Inglewood, perto de Los Angeles, pelo nome do patrocinador. Será chamado simplesmente de "Estádio de Inglewood".

A cerimônia de encerramento será realizada em 30 de julho de 2028, no Coliseum.

A de abertura dos Jogos Paralímpicos acontecerá no SoFi Stadium em 15 de agosto de 2028, e a de encerramento acontecerá no Coliseum em 27 de agosto de 2028.

"As sedes selecionadas para as cerimônias de abertura e encerramento de 2028 destacarão a rica história esportiva de Los Angeles e seu futuro inovador, exibindo o melhor que Los Angeles tem a oferecer no cenário mundial", disse o presidente da LA28, Casey Wasserman.

"Essas duas extraordinárias sedes criarão uma experiência inesquecível, recebendo fãs do mundo todo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos como nunca antes, e concluindo que eles entrarão para a história como um dos Jogos mais incríveis de todos os tempos".

Inaugurado em 1923, o Coliseum sediou os Jogos Olímpicos de 1932 e 1984 em Los Angeles.

"O anúncio de hoje representa um marco de orgulho, já que o Los Angeles Memorial Coliseum se tornará o primeiro local na história a sediar três edições dos Jogos Olímpicos", disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass.

"Por mais de um século, o Coliseum tem sido um local emblemático, sediando alguns dos momentos mais icônicos da história do esporte. Essa história continua em 2028", acrescentou.

O atletismo será disputado no Coliseum, e a natação no SoFi Stadium.

