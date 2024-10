A- A+

Estados Unidos Los Angeles tem ônibus incendiado e lojas saqueadas após título dos Dodgers no beisebol dos EUA LA Dodgers derrotou o NY Yankes em 4 partidas a 1 na série melhor de sete jogos

A conquista do principal título do beisebol dos EUA pelos Dodgers resultou em uma multidão nas ruas de Los Angeles, ônibus incendiado, lojas saqueadas e fogos de artifício contra a polícia. Prisões foram relatadas, mas as autoridades divulgaram que a maioria dos torcedores comemorou pacificamente.

O Los Angeles Dodgers conquistou a World Series, a grande final da Major League Baseball (MLB), ao vencer o New York Yankees no jogo 5 da série decisiva, em Nova York, por 7 a 6, na noite de quarta-feira. Foi o segundo título do time de Los Angeles nas últimas cinco temporadas.

Os Yankees são os maiores vencedores da World Series com 27 conquistas. Os Dodgers chegaram ao 8º título e agora estão empatados com o New York Mets na quinta posição entre as franquias mais vitoriosas.

Elenco do Los Angeles Dodgers celebrando o título da World Series da MLB - MADDIE MEYER/AFP

Apesar da agitação, nenhum ferido foi registrado. "A esmagadora maioria das celebrações da noite passada foi alegre e pacífica", disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, nesta quinta-feira. Está programado um desfile de comemoração pelas ruas da cidade nesta sexta-feira.

A prefeita vestiu uma camisa dos Dodgers com seu nome nas costas e lembrou que o desfile será realizado no dia do 64º aniversário de Fernando Valenzuela, histórico jogador dos Dodgers que morreu na semana passada.

Autoridades de Los Angeles disseram que a polícia estará em alerta máximo durante a semana, pois a cidade já foi palco de distúrbios após títulos tanto dos Lakers (basquete) quanto dos Dodgers.

Populares celebram o título do Los Angeles Dodgers na World Series da MLB - FREDERIC J. BROWN/AFP

A polícia informou que as prisões foram efetuadas por acusações como não dispersão, recebimento de mercadoria roubada ou roubo comercial. Autoridades também divulgaram que a polícia usou armas não letais para controlar várias multidões hostis e violentas no centro da cidade.

Os Dodgers planejam comemorar o título nesta sexta-feira com um desfile no centro da cidade seguido por uma celebração no Dodger Stadium. A equipe divulgou que devido a logística, o trânsito e o horário, os torcedores não poderão participar dos eventos.

As autoridades pediram às pessoas que, preferencialmente, trabalhassem em casa e usassem o transporte público nesta sexta-feira.



