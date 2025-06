A- A+

futebol Los Angeles FC vence América e garante vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes Na reta final do tempo extra (115'), o melhor jogador da partida, marcou o gol da vitória da equipe americana

Com uma virada na prorrogação, o Los Angeles FC (LAFC) derrotou o América do México por 2 a 1 nesse sábado (31), em um duelo dramático e garantiu assim a última vaga na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no Grupo D, do Flamengo.

O América do técnico brasileiro Andre Jardine saiu na frente com um gol de pênalti do uruguaio Brian Rodríguez, ex-jogador do LAFC, no segundo tempo (64') após uma falta de Mark Delgado em Erick Sánchez na área.

Mas o time da Califórnia, que disputava a repescagem em seu estádio, reagiu nos últimos instantes do tempo regulamentar com uma cabeçada do brasileiro Igor Jesus (89') após um escanteio cobrado pelo gabonês Denis Bouanga.

Na reta final do tempo extra (115'), quando parecia que a vaga seria decidida nos pênaltis, Bouanga, o melhor jogador da partida, marcou o gol da vitória da equipe americana.

Frankie Amaya lançou a bola para o francês Olivier Giroud na entrada da área, que tocou para Bouanga. Este avançou e chutou forte. A bola desviou e enganou goleiro Luis Malagón.

Denis Bouanga que nasceu na França mas joga na seleção do Gabão, marcou 80 gols pelo Los Angeles FC em todas as competições, desde que chegou ao clube vindo do Saint Étienne em 2022, mas nenhum mais valioso do que o deste sábado.

Foi um jogo de alto risco, disputado diante de um barulhento público de 20 mil pessoas, e a tensão era palpável desde o início.

O América, que contou com um apoio esmagador nas arquibancadas do BMO Stadium em Los Angeles, sofreu um segundo golpe consecutivo após sua derrota no último fim de semana para o Toluca na final do Torneio Clausura de 2025 do futebol mexicano.

Tanto "Las Águilas" quanto o LAFC tiveram a oportunidade inesperada de participar da Copa do Mundo de Clubes, a primeira expandida para 32 times, após a desclassificação de León.

Esta repescagem em jogo único surgiu após a decisão da Fifa de excluir o León porque o clube é de propriedade do Grupo Pachuca, que também controla o Pachuca, da Liga MX, e que também participa da Copa do Mundo de Clubes.

O LAFC teve a chance de participar da repescagem com base em seu vice-campeonato, atrás do León, na Liga dos Campeões da Concacaf de 2023.

Já o América, fundado há 108 anos, teve essa oportunidade devido ao seu status de "time mais bem classificado" no ranking da confederação.

Também em jogo neste playoff de partida única organizado pela Fifa estava um bônus substancial de US$ 9,55 milhões (cerca de R$ 54,7 milhões pela cotação atual) que cada participante receberá.

A Liga Norte-Americana (MLS) terá, portanto, três equipes no Mundial, que será disputado em 11 cidades dos Estados Unidos de 14 de junho a 13 de julho.

Além do LAFC, campeão da MLS de 2022 e finalista de 2023, o Inter Miami de Lionel Messi e o Seattle Sounders também competirão.

Já o futebol mexicano perdeu um representante e terá apenas Monterrey e Pachuca.

O time americano, de Giroud e do também francês Hugo Lloris, campeões mundiais pela seleção francesa na Copa da Rússia de 2018, estará no Grupo D do novo Mundial de Clubes ao lado do do Flamengo, do Chelsea e do Espérance, da Tunísia.

Escalações:

Los Angeles FC: Hugo Lloris - Sergi Palencia, Eddie Segura, Aaron Long (Marlon, 105'), Ryan Hollingshead - Timothy Tillman (Yaw Yeboah, 120'), Igor Jesus, Mark Delgado (Cengiz Under, 74'; Frankie Amaya, 90'+4) - Jeremy Ebobisse (Olivier Giroud, 74'), Nathan Ordaz (David Martínez, 68; Ryan Raposo, 120') e Denis Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo.

América: Luis Malagón - Kevin Álvarez (Javairo Dilrosun, 90), Israel Reyes, Sebastián Cáceres (Ramón Juárez, 85), Cristian Borja (Diego Valdés, 90') - Erick Sánchez, Alan Cervantes (Jonathan dos Santos, 46'), Álvaro Fidalgo, Víctor Dávila (Brian Rodríguez, 46') - Alejandro Zendejas (Cristian Calderón, 89') e Rodrigo Aguirre (Miguel Vázquez, 89'). Técnico: Andre Jardine.

