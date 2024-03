Los Angeles Lakers bate Oklahoma City Thunder com atuação decisiva de Russell

Sempre que os Lakers estão em quadra, as atenções ficam concentradas em LeBron James. Mas na madrugada desta terça (5), quem brilhou na vitória da equipe de Los Angeles sobre o Oklahoma City Thunder por 116 a 104, pela rodada da NBA, foi o armador D’Angelo Russell.



Inspirado, ele foi efetivo nas ações ofensivas e desequilibrou: converteu cinco cestas de três, assinalou 26 pontos, pegou seis rebotes e ainda deu três assistências. Essa atuação iluminada contou ainda com dois coadjuvantes de luxo.



Outro destaque dos Lakers na partida, Anthony Davis fez 24 pontos, obteve 12 rebotes e quatro assistências. Completando o trio que fez a diferença em quadra, surge LeBron James. O astro flertou com um "triple-double" ao anotar 19 pontos, onze rebotes e oito assistências.



De olho ainda em uma vaga direta para os playoffs, os Lakers buscaram o resultado diante de um Oklahoma City que vive um grande momento. É vice-líder da Conferência Oeste e está na briga direta pela primeira colocação geral.



"Foi um jogo onde a equipe conseguiu impor o seu ritmo e tivemos boas variações na parte ofensiva diante de um grande adversário. Temos que manter esse nível para conseguir a classificação", disse Russell animado com o resultado.

No duelo, o Thunder começou melhor e abriu uma vantagem inicial de 11 a 2. A reação não demorou a acontecer. Ao marcar dez pontos seguidos, a equipe de Los Angeles liderou o placar e se impôs em quadra. Na parte final, com cestas decisivas, Russell, Davis e LeBron consolidaram o resultado assinalando, juntos, 69 pontos dos 116 marcados pelos Lakers. Pelo lado do Thunder, quem brilhou foi Shai Gilgeous-Alexander, maior pontuador de sua equipe, com 20 pontos.

Em outro jogo da rodada, Jordan Clarkson impulsionou o Utah Jazz na vitória sobre o Washington Wizards por 127 a 115. Ele marcou 38 pontos e comandou a equipe com uma grande atuação.

"Ser capaz de assistir e ver o que eles estavam fazendo do banco e depois entrar e finalizar foi ótimo", disse Clarkson. Ele também acertou cinco de seis arremessos no momento mais decisivo do jogo. Na partida, registrou ainda dez rebotes e sete assistências.

Mais quatro confrontos completaram a jornada desta terça. O Brooklyn Nets superou o Memphis Grizzlies por 102 a 106. O Minnesota Timberwolves bateu o Portland Trail Blazers por 119 a 114. O Milwaukee Bucks ganhou do Los Angeles Clippers pelo placar de 113 a 106 e o Sacramento Kings levou a melhor sobre o Chicago Bulls por 109 a 113.