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basquete Los Angeles Lakers busca a virada diante do Sacramento Kings e mantém bom momento na NBA A equipe estava em uma desvantagem de oito pontos até o início do terceiro quarto, mas o banco de reservas fez a diferença, principalmente com Walker Kessler, que anotou 15 pontos.

O Los Angeles Lakers buscou a recuperação e conseguiu uma vitória suada diante do Sacramento Kings, por 106 a 104, dentro de casa, na Crypto.com Arena, na madrugada deste sábado (21). A equipe estava em uma desvantagem de oito pontos até o início do terceiro quarto, mas o banco de reservas fez a diferença, principalmente com Walker Kessler, que anotou 15 pontos.

Embora estivesse abaixo da sua média na temporada, o esloveno Luka Doncic teve uma boa atuação, com 25 pontos, quatro rebotes e oito assistências. Curiosamente, a franquia conseguiu a virada no duelo justamente quando o astro foi para o banco de reservas no último período.

Destaque também para Quentin Grimes, que já tinha tido um ótimo desempenho no jogo diante dos Hornets. O norte-americano acertou a pontaria no último minuto e arremessou atrás da linha dos três pontos para praticamente garantir a vitória do Los Angeles Lakers, a 57 segundos do encerramento.

Do outro lado, o Sacramento Kings teve o cestinha da partida, o norte-americano De'Andre Hunter, com 30 pontos. Ele ainda teve dois rebotes e uma assistência na derrota de sua equipe. Além dele, Domantas Sabonis e Zach LaVine anotaram 19 pontos cada um, enquanto Darius Acuff Jr. fez 18.

Com a vitória neste final de semana, o Los Angeles Lakers consegue a liderança da Conferência Oeste. O vice-líder San Antonio Spurs entrará em quadra na noite deste sábado, diante do New Orleans Pelicans e pode dividir a ponta em caso de vitória.

Por outro lado, o Sacramento Kings continua em um momento delicado nesta temporada e tem apenas uma vitória na NBA. Ao lado do Milwaukee Bucks, da Conferência Leste, a franquia tem a pior campanha da competição.

Outros resultados da NBA NBA

Atlanta Hawks 97 x 111 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 111 x 113 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 128 x 119 Indiana Pacers

Detroit Pistons 102 x 105 Toronto Raptors

Chicago Bulls 94 x 98 Washington Wizards

Oklahoma City Thunders 126 x 120 New Orleans Pelicans

Utah Jazz x 111 Phoenix Suns

Denver Nuggets 133 x 124 Houston Rockets

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