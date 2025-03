A- A+

NBA Los Angeles Lakers conta com brilho de Doncic para bater Phoenix Suns e voltar a vencer na NBA Sem LeBron James em quadra, esloveno foi eficiente tanto no garrafão quanto na organização ofensiva

O Los Angeles Lakers aproveitou o retorno de Luka Doncic para colocar fim a um incômodo jejum de quatro derrotas seguidas Na noite deste domingo (17), a equipe bateu o Phoenix Suns por 107 a 96 e teve no astro esloveno o protagonista da reabilitação.



A equipe da Califórnia chegou a 41 vitórias em 66 partidas na competição, freou a queda livre que vinha marcando a sua campanha recente e aparece na quinta colocação da Conferência Oeste.

Doncic chamou a responsabilidade no confronto, disputado na Crypto Arena, e fez a diferença. Sem LeBron James em quadra, ele foi eficiente tanto no garrafão quanto na organização ofensiva.



Cestinha do duelo (33), o armador pegou ainda 11 rebotes e ofereceu oito assistências para seus companheiros, sendo o responsável pelo início avassalador da equipe, que chegou a abrir mais de 20 pontos no primeiro quarto.





Em uma rodada que contou com mais sete partidas, o Orlando Magic encerrou uma sequência de 16 vitórias seguidas do poderoso Cleveland Cavaliers ao bater o rival por 108 a 103, em duelo realizado na Rocket Arena.

