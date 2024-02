Los Angeles Lakers inauguram estátua em homenagem a Kobe Bryant; vídeo

A- A+

O Los Angeles Lakers revelou nesta quinta-feira a primeira das três estátuas que serão colocadas em homenagem a Kobe Bryant na parte de fora do seu estádio Crypto.com Arena, em um evento organizado quatro anos após a morte do icônico jogador da franquia. Na escultura, Bryant veste o uniforme do Lakers com o número 8 e aponta para o céu com o dedo indicador direito, gesto que fez após quebrar o recorde de pontuação com 81 pontos contra o Raptors em 2006.





Gravados na base da figura estão o nome do jogador, seu apelido “Black Mamba” e algumas das marcas extraordinárias que Bryant alcançou ao longo de sua carreira de duas décadas com o uniforme do Lakers, incluindo cinco títulos de campeonato.

"Kobe escolheu a pose que você vai ver. Se você tiver algum problema com isso, azar", disse Vanessa Bryant, viúva do lendário jogador de basquete, na cerimônia, revelando que haverá três estátuas no total em homenagem para Kobe.

Em outra das figuras, Bryant aparecerá vestindo o número 24, aquele que usou durante a segunda parte da carreira, e na terceira estará com sua filha Gianna. Kobe e ela, uma talentosa jogadora de basquete de 13 anos, morreram junto com outras sete pessoas em um acidente de helicóptero ocorrido em 26 de janeiro de 2020, a noroeste de Los Angeles (Califórnia), e que abalou o mundo dos esportes.





O Lakers escolheu o dia 8 de fevereiro de 2024 para esta homenagem por ser a data que inclui os números dos uniformes de Kobe (8 e 24) e Gianna (2).

A cerimônia, que decorreu sob uma enorme tenda com algumas dezenas de participantes, contou com a presença de outras lendas dos Lakers que também têm estátuas no Star Plaza em frente ao estádio, como Earvin 'Magic' Johnson ou Kareem Abdul-Jabbar, em além de ex-companheiros de Bryant como o espanhol Pau Gasol.

Aposentado em 2016, Bryant ganhou cinco campeonatos com o Lakers, 2 prêmios de MVP das finais, foi 18 vezes All-Star e vencedor de duas medalhas de ouro olímpicas com os Estados Unidos. Sob o comando de seu atual astro, LeBron James, o Lakers enfrentou o Denver Nuggets, atual campeão da NBA, naquela noite na mesma Crypto.com Arena.

