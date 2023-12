A- A+

Futebol Lote com camisas que Messi usou na Copa de 2022 é arrematado por R$ 38 mi em leilão O lote do argentino recebeu três lances desde que o leilão foi aberto pela internet, em 30 de novembro

Um lote com seis camisas usadas por Lionel Messi na campanha do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022, uma delas na final contra a França, foi arrematado por US$ 7,8 milhões (R$ 38,1 milhões na cotação atual), anunciou a casa de leilões Sotheby's nesta quinta-feira (14).

O valor da venda foi inferior aos US$ 10 milhões (R$ 48,9 milhões) estimados pela Sotheby's antes do leilão, mas foi "um dos preços mais altos de um item de coleção esportiva".

Como é habitual, a casa não revelou nenhuma informação sobre o comprador das camisas, que como descreveu Brahm Wachter, especialista esportivo da Sotheby's, estão "vinculadas ao auge da carreira do jogador de futebol mais bem-sucedido da história".

O item esportivo mais caro já vendido em um leilão segue sendo o uniforme que Michael Jordan usou nas Finais da NBA de 1998, quando o astro e a franquia conquistaram seu último título da liga americana de basquete. A venda foi feita em setembro de 2022, no valor de US$ 10,1 milhões (R$ 49,3 milhões)

O lote de Messi recebeu três lances desde que o leilão foi aberto pela internet, em 30 de novembro.

As camisas foram usadas pelo craque argentino nos primeiros tempos dos jogos da fase de grupos do Mundial contra Arábia Saudita e México, nas oitavas de final contra a Austrália, nas quartas contra a Holanda, nas semifinais contra a Croácia e na final contra a França, que terminou com a vitória da 'Albiceleste' nos pênaltis.

Veja também

SANTA CRUZ Por titularidade no Santa Cruz, lateral Welisson cita "disputa sadia" contra Toty