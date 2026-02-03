Lotus icônica de Ayrton Senna vai a leilão por cifras milionárias
Certame será realizado em março no Reino Unido
A Lotus 98T de 1986, pilotada por Ayrton Senna, será leiloada em março deste ano, no Reino Unido. O icônico veículo com o qual o brasileiro venceu duas corridas na Fórmula 1 foi avaliado em valores que chegam a R$ 63,1 milhões.
O lendário veículo foi desenhando por Gérard Ducarouge, pesando 540kg e chegando a incríveis 1000 cv de potência.
Com o modelo preto e dourado, o brasileiro somou 55 pontos em 1986. Foram oito pódios e oito poles em 16 corridas. Ele venceu as etapas de Detroit e da Espanha. Companheiro de Senna no ano, Johnny Dumfries somou apenas três pontos, e 15 provas disputadas.
O leilão será realizado pela RM Sotheby's, no dia 4 de março. Atualmente, o carro está em Alton, no Reino Unido. Desde 2016 sob os cuidados do atual dono, a Lotus passou por restauração recententemente, realizada por uma empresa que revitaliza carros históricos.