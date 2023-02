A- A+

Sport Love celebra fim de jejum de gols e garante Sport focado durante o Carnaval: "treinamento pesado" Leão volta aos trabalhos no Sábado de Zé Pereira, visando confronto com o Bahia

O resultado do jogo contra o Ceará não foi o que os rubro-negros queriam. Ainda mais por conta da boa atuação da equipe. O revés no Presidente Vargas fez o Sport perder a invencibilidade no ano. Contudo, serviu para a principal referência ofensiva do time voltar a balançar as redes.

Depois de estrear na temporada com um gol sobre o Petrolina, na vitória por 2x0, no dia 14 de janeiro, Vagner Love ficou sete partidas sem marcar, até anotar o segundo gol leonino perante o Vozão. O camisa 9 lamentou o fato do tento não ter contribuído para o Sport pontuar em Fortaleza. Porém, garante ter tirado um peso das costas.

"Fico feliz em ter marcado. Muitas vezes eu prefiro ganhar o jogo a fazer um gol. Mas, o gol saiu em uma boa hora, eu precisava que esse gol saísse. Que agora eu tenha mais tranquilidade para marcar e não parar mais", enfatizou Love.

Com o adiamento do Clássico das Multidões perante o Santa Cruz, o Sport só volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (22). Na ocasião, o clube pernambucano recebe o Bahia, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Com o intervalo de uma semana até o confronto, o elenco rubro-negro só volta aos trabalhos no sábado (18).

Apesar das movimentações coincidirem com o início do Carnaval, Love garante que o foco tem que estar única e exclusivamente na sequência da temporada.

"Treinamento pesado. Muita gente gosta de carnaval, de curtir. Então, temos que deixar para essas pessoas que podem curtir, não a gente. Temos que trabalhar forte, pois temos um jogo importantíssimo na quarta-feira com o Bahia. É um jogo que precisamos vencer, nos impor para conquistar um resultado positivo", salientou.

