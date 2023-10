A- A+

Futebol Love comemora fim de jejum e prega retomada para ajudar o Sport na reta final da Série B Atacante estava há 11 jogos sem marcar, mas voltou a balançar as redes no empate em 3x3 com a Ponte Preta, na Ilha do Retiro.

Quase três meses. Mais de mil minutos, após 11 jogos disputados. Um tempo sem balançar as redes incomum para o atacante Vagner Love. Vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com 11 gols, o centroavante do Sport ficou um longo período sem fazer o que mais sabia. Jejum que acabou no empate em 3x3 com a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, na rodada passada. Fase difícil, mas que não tirou o foco do atleta rubro-negro.



“Foi o maior número de jogos e de tempo sem fazer gols. Sempre tive a maior tranquilidade e sabedoria possível. Tive o apoio dos meus companheiros e comissão técnica desde o primeiro dia que cheguei. Eles falavam para eu ficar tranquilo que daqui a pouco as coisas voltariam a acontecer. Procurei continuar trabalhando porque uma hora esse jejum ia acabar”, afirmou, lamentando apenas que o gol não foi suficiente para garantir a vitória do Sport.





“Lógico que eu queria que fosse conquistando uma vitória, mas tentei agir com a maior naturalidade, sem deixar de competir e ajudar os companheiros de alguma forma. É ruim para um atacante não fazer gols? Com certeza. Incomoda? Incomoda, é normal. Acredito que todos os atacantes se sentem assim, mas quando você tem a cabeça tranquila e tenta trabalhar para as coisas acontecerem, a fase ruim passa e as coisas boas voltam a acontecer. Espero que daqui para as últimas rodadas, eu possa marcar e ajudar os companheiros a conquistar as vitórias”, completou.

Para seguir marcando gols e ajudando o Sport na luta pelo acesso, a próxima missão do clube e de Vagner Love é derrotar o Juventude, segunda (16), no Alfredo Jaconi. O Leão é o atual vice-líder, com 55 pontos, enquanto o time gaúcho está logo abaixo, com 54.



“Sabemos da qualidade da equipe do Juventude jogando em casa. Será difícil, mas temos jogadores, qualidade e potencial para buscar os três pontos”, apontou.

