Love é dúvida em duelo entre São Paulo x Sport na Copa do Brasil; veja escalações e onde assistir

O Sport tem uma missão dura contra o São Paulo nesta quinta-feira (1), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo decisivo no Morumbi começa a partir das 19h30.

A primeira partida, disputada na Ilha do Retiro, terminou 2 a 0 para o Tricolor Paulista.

Além da desvantagem no placar, o Sport tem o retrospecto negativo de nunca ter derrotado o São Paulo no Morumbi. Em 22 jogos, o Leão perdeu 20 e só conseguiu o empate em duas ocasiões.

O técnico Enderson Moreira terá ausências importantes. O volante Fabinho está suspenso pela expulsão no jogo de ida. Outro possível desfalque é o artilheiro Vagner Love. O atacante viajou para São Paulo, mas deve ser poupado por dores na coxa.

Love pode ser preservado para encarar o Londrina no domingo (4), pela Série B.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Sport: Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho; Luciano Juba, Fabrício Daniel (Love) e Wanderson. Técnico: Enderson Moreira.

Onde assistir: Amazon Prime Video.

