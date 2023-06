A- A+

Artilheiro O amor não tem fim? Love se isola na artilharia da Série B e pode repetir feito depois de 20 anos Aos 38 anos, o atacante do Sport é um dos artilheiros do Brasil no ano de 2023

Com os dois gols diante do Londrina, que garantiram a vitória do Sport no último domingo (4), Vagner Love se isolou ainda mais na artilharia da Série B e chegou a marca de sete gols marcados. 20 anos atrás, o jogador revelado pelo Palmeiras foi o artilheiro da mesma competição e sua longevidade segue impressionando.

Em 2003, o jovem Vagner, ainda sem a alcunha de Love, se destacou na Copinha daquele ano e foi projetado ao profissional. Disputando a Segundona, o atacante foi o artilheiro com 19 gols em 28 partidas.

20 anos se passaram desse início de carreira e Love segue se destacando na Série B. Na atual edição, são sete gols em sete jogos. Na temporada, o artilheiro balançou as redes 19 vezes em 33 partidas.

O atacante do Sport é o terceiro maior goleador do ano no Brasil. Ele está empatado com Hulk, do Atlético-MG, e apenas Pedro (22), do Flamengo, e Cano (24), do Fluminense, estão na frente de Love.

Love, que completará 39 anos no dia 11 de junho, chegou a marca de 50 jogos com a camisa do Sport diante do Londrina e está superando a cada rodada as expectativas da torcida. Com a camisa rubro-negra, são 26 gols e nove assistências.

Além de ajudar o Sport desde sua chegada, Love está muito perto de atingir uma marca pessoal impressionante. Segundo levantamento realizado pela Folha de Pernambuco, o atacante possui 397 gols na carreira e está a apenas três de atingir a marca de 400 tentos.

Confira o retrospecto de gols de Vágner Love na carreira:

Gols: 397

Jogos: 790

Média (gols/jogo): 0,50

Palmeiras: 52 gols em 75 jogos

CSKA: 133 gols em 261 jogos

Flamengo: 47 gols em 80 jogos

Shandong Luneng: 28 gols em 43 jogos

Corinthians: 28 gols em 116 jogos

Mônaco: 4 gols em 13 jogos

Alanyaspor: 34 gols em 44 jogos

Besiktas: 11 gols em 29 jogos

Kairat: 24 gols em 51 jogos

Midtjylland: 1 gol em 9 jogos

Sport: 26 gols em 47 jogos

Seleção Brasileira: 9 gols em 25 jogos

