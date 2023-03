A- A+

Futebol Love prega força coletiva do Sport em Clássico dos Clássicos Leão encara o Náutico, sábado (4), nos Aflitos, pela Copa do Nordeste

Ao lado de Luciano Juba, Vagner Love é um dos principais jogadores do Sport na temporada 2023. Autor de cinco gols no ano, ele carrega a responsabilidade de ser uma das principais esperanças do clube em um resultado positivo neste sábado (4), diante do Náutico, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. O camisa 9, porém, prega o discurso da coletividade.

“Sabemos que há jogadores de qualidade que podem decidir o clássico. Temos atleta aqui desse nível, mas o coletivo também ganha o clássico. Temos um bom aqui. Muitas vezes, são os que estão banco que entram e decidem”, afirmou.

O Sport é o atual segundo colocado do Grupo A da Copa do Nordeste, com nove pontos. Um triunfo diante do Náutico pode aproximar o clube da classificação à próxima fase da competição.

“A expectativa é a melhor possível. Todos querem estar em campo e ganhar. Nosso objetivo é fazer um jogo melhor do que fizemos na primeira vez que os enfrentamos. Faremos o que a comissão técnica pede para irmos lá e ganhar os três pontos”, declarou.

No primeiro Clássico dos Clássicos de 2023, também nos Aflitos, mas válido pelo Campeonato Pernambucano, os clubes empataram em 2x2.

