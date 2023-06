A- A+

Trio de Ferro Love, Souza e Pipico: artilheiros do Trio de Ferro no ano somam mais de 100 anos de idade Sport, Náutico e Santa Cruz estão sendo beneficiados pela experiência dos seus goleadores

Os experientes Vagner Love, Souza e Pipico são os artilheiros do Trio de Ferro no ano. A idade dos goleadores somada passa dos 100 anos, mas estão com desempenho de garotos. Confira os números de cada um na temporada.

Vagner Love

O mais experiente do trio é também o que mais fez gols em 2023. Perto de completar 39 anos, que será no dia 11 de junho, Vagner Love é um dos artilheiros do Brasil no ano com 19 gols. Apenas Cano (24), Pedro (22) e Huk (20) fazeram mais gols que o artilheiro do amor.

Love é o artilheiro da Série B com sete gols em sete jogos. Os últimos foram fundamentais na vitória de virada diante do Londrina, marcados no jogo de número 50 com a camisa rubro-negra.

SÓ LOVE, SÓ LOVE!



Pela segunda rodada seguida, vocês votaram e elegeram meu artilheiro Vagner Love como o Brabo da Vez! Dois gols do 9 em 9 minutos para o @sportrecife virar para cima do Londrina e conquistar uma importante vitória fora de casa no #BrasileirãoBetano pic.twitter.com/ULK8e0b3Fn — Brasileirão Betano - Série B (@BrasileiraoB) June 5, 2023

Souza

Mais novo do trio, Souza tem como diferencial o fato de não ser um atacante. O meia de 35 anos é o artilheiro do Náutico em 2023 com nove gols marcados. O vice-artilheiro é o centroavante Jael, que balançou as redes seis vezes.

Souza fez gol na vitória diante do Volta Redonda, na última terça-feira (6), numa cobrança de falta magistral. O duelo marcou seu jogo de número 100 com a camisa alvirrubra.

Hoje é dia de mais uma importante marca pro nosso com o manto alvirrubro. Serão jogos vestindo vermelho e branco. Parabéns, Showza! ‍ #SouzaVaiTePegar pic.twitter.com/UK7ov37eNa — Náutico (@nauticope) June 6, 2023

Pipico

Aos 38 anos, o atacante Pipico já é um velho conhecido da torcida coral. Essa já é sua quinta temporada no Santa Cruz, sendo quatro entre 2018 e 2021. Neste ano, Pipico fez dez gols e tem a missão de superar seu ano mais artilheiro no Tricolor do Arruda, que foi 16 em 2019.

Em cinco partidas disputadas até o momento, Pipico fez três gols na Série D. O último foi na quarta rodada, no empate contra o Nacional de Patos.

Vacilaram? — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 28, 2023

