Inauguração Love.fútbol e UEFA Foundation constroem espaço esportivo no Córrego da Fortuna O campo de grama artificial contou com mais de 100 voluntários

A organização social global love.fútbol, junto à UEFA Foundation, apresentam como seu mais novo projeto um campo de grama artificial na comunidade do Córrego da Fortuna, na zona norte do Recife.

Ao longo do processo de construção do novo campo, mais de 100 voluntários do Córrego e localidades vizinhas trabalharam incansavelmente por mais de 1.500 horas para planejar e desenvolver o espaço. Também se realizou uma oficina de grafite, onde artistas locais e jovens colaboraram para criar belos murais, escolhidos pelos moradores.

O espaço está localizado no coração da comunidade e é um símbolo de sua resistência e união. A comunidade considera o campo de futebol como um território sagrado, em torno do qual gerações de apaixonados por futebol aprenderam valores para vida. “A construção desta arena é um marco esportivo, cultural e social para nossa comunidade”, afirma Júnior Ceará, coordenador local do projeto.

Cada aspecto do projeto foi projetado para ser sustentável e benéfico para a comunidade. Um dos destaques foi a colocação da grama sintética. Os moradores esperavam ansiosamente por isso e não escondiam a felicidade diante do novo visual da área. Embora as boas lembranças do campo de terra sempre estivessem muito viva, a decisão de transformá-lo em uma arena foi tomada coletivamente por vizinhos de diferentes idades, entendendo a importância do espaço se tornar mais do um lugar para jogar futebol, mas um local de aprendizagem, um centro de convivência, uma plataforma de desenvolvimento social para esta e futuras gerações do Córrego.

Campo society no Córrego da Fortuna. Foto: Diego Nigro

O plantio de árvores também foi uma atividade importante, algumas doadas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), localizada no mesmo bairro onde se construiu o novo espaço, além da iluminação de todo o entorno, realizada pela Prefeitura do Recife.

“O trabalho em equipe e o diálogo entre os mais diversos grupos locais foram fundamentais para que esse espaço se tornasse realidade. A concretização deste campo é uma página importante na história do love.fútbol e da comunidade”, disse Vitória Santos, Gestora de Projetos da love.fútbol.

Urs Kluser, Secretário-geral da UEFA Foundation For Children, acrescentou: “É um orgulho ver como a comunidade local está envolvida na construção deste novo campo de futebol em Recife, Pernambuco, Brasil. A experiência da love.fútbol, irá ajudá-los a apropriar-se deste espaço, dar-lhe vida e promover o esporte e a educação com boas condições. As atividades esportivas e recreativas são um direito fundamental, essenciais para garantir o desenvolvimento integral dos jovens”.

Córrego da Fortuna

A comunidade do Córrego da Fortuna, localizada na cidade do Recife, Nordeste do Brasil, tem sua história influenciada pelos grandes ciclos econômicos vividos na região. Durante décadas e até a primeira metade do século passado, foi um território rural, onde se encontrava um grande engenho de cana-de-açúcar. No final da década de 1940, várias famílias do interior do estado e de estados vizinhos começam a chegar em busca de trabalho no centro urbano, parte de um grande movimento de êxodo rural vivenciado em todo o país. Nessa época, a comunidade recebe esse nome devido à abundância de uma planta chamada Fortuna. O território com casas de taipa e madeira construídas por aquelas poucas famílias, hoje dá lugar a uma comunidade densamente povoada e urbanizada.

A história do campo de futebol começa em 1961, quando um grupo de apaixonados por futebol se reúne e organiza mutirões voluntários para realizar a terraplanagem do espaço. Em 1973, nasce o Futuro F.C. o clube de futebol local que desde então ajudou a zelar pelo espaço, que a partir de então se chamara Campo do Futuro. Hoje, 62 anos depois que a bola rolou pela primeira vez, o Campo do Futuro se transforma na Arena Futuro, um espaço comunitário planejado e construído por toda a comunidade.

Love.fútbol



Love.fútbol é uma premiada organização sem fins lucrativos, empresa social e rede global com projetos nos cinco continentes e mais de 60 comunidades com o objetivo de proporcionar às crianças um lugar seguro para jogar e crescer por meio do esporte. A organização envolve, mobiliza e se une a comunidades em situação de vulnerabilidade para planejar, construir, gerenciar e redefinir seus próprios espaços esportivos como centros para inspirar, educar e desenvolver a juventude. Desde 2006, a love.fútbol fez parceria com alguns dos maiores nomes do esporte, negócios e organizações sem fins lucrativos para maximizar o potencial de uso, sustentabilidade e impacto social dos espaços esportivos em cinco continentes, para ao redor de 100.000 crianças, jovens e adultos, por ano.



UEFA Foundation



A UEFA Foundation for Children é uma organização sem fins lucrativos criada pela União das Associações

Europeias de Futebol (UEFA) para apoiar projetos humanitários que usam o esporte como meio para melhorar a vida de crianças e jovens. Desde a sua criação em 2015, a Fundação tem estado ativamente envolvida em inúmeros projetos em todo o mundo, apoiando iniciativas que promovem a educação, a saúde e a integração social através do futebol. Como parte de seu compromisso de promover mudanças positivas nas comunidades, a Fundação UEFA fez parcerias com a love.fútbol em projetos que visam construir campos de futebol seguros e acessíveis em áreas carentes da América Latina. Esta colaboração permitiu às crianças e jovens desfrutarem jogar futebol num ambiente seguro e sustentável, contribuindo para o seu bem-estar físico e emocional e promovendo a coesão social nas suas comunidades.





