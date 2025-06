A- A+

LEMBRA DELA? Luana Alonso nega expulsão da Vila Olímpica e cogita processar autores de boatos Após polêmica em Paris 2024, nadadora paraguaia diz que decisão de deixar delegação foi voluntária e critica postura do comitê de seu país

A nadadora paraguaia Luana Alonso, de 21 anos, voltou a se pronunciar publicamente sobre os acontecimentos durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, negando que tenha sido expulsa da Vila Olímpica por comportamento inadequado, como foi divulgado à época pelo Comitê Olímpico Paraguaio.

A atleta, que competiu nos 100 metros borboleta, utilizou suas redes sociais para rebater a versão oficial e afirmou estar considerando acionar judicialmente os veículos e pessoas que propagaram a informação.

"Estou considerando seriamente entrar com ações legais contra revistas e meios de comunicação que divulgam rumores falsos, como o de que fui expulsa da Vila Olímpica. Sério? Quem inventou essa bobagem? Isso não é verdade…", escreveu a nadadora nos stories de seu Instagram.

Luana também ressaltou que saiu da Vila por vontade própria, após ser eliminada das provas. "Quero deixar claro: saí da Vila Olímpica por decisão minha", frisou.

Segundo a nadadora, o comitê olímpico do Paraguai teria alegado que ela criou um “ambiente inadequado” por não querer mais competir. No entanto, ela afirma que a retaliação foi motivada pela sua decisão de se afastar da delegação após o resultado ruim.

"O time olímpico paraguaio afirmou que criei um ‘ambiente inadequado’ simplesmente porque decidi que não queria mais nadar. Tentaram tirar minha credencial, mas não tinham direito a isso. Decidi não entregá-la, e, ao que parece, isso foi considerado inadequado, relatou".

Luana também criticou o tratamento que recebeu por parte da equipe: "Se tivessem me tratado com o mínimo de respeito, talvez eu não tivesse me afastado".

Ainda visivelmente abalada, a nadadora lamentou os impactos da repercussão na sua vida pessoal: "Essas mentiras são descabidas e estão afetando a minha vida. Por isso, decidi manter um perfil mais baixo".

A versão oficial do Comitê Olímpico Paraguaio contrasta com a da atleta. Segundo o órgão, Luana teria se tornado “problemática” após não conseguir se classificar para as finais e preferido fazer uma excursão à Disneyland Paris em vez de acompanhar e apoiar outros atletas paraguaios.

Após os Jogos, Luana anunciou uma pausa na carreira esportiva e passou a produzir conteúdo para plataformas de assinatura, como o OnlyFans. Em maio, no entanto, não descartou um possível retorno às piscinas, embora sem confirmar se voltaria ao alto rendimento.

