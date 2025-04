A- A+

Surfe Luana Silva é vice-campeã em Bells Beach e alcança o melhor resultado da carreira na WSL A anfitriã mostrou solidez nas ondas e garantiu notas altas, com 8,33 e 7,93, somando 16,26 pontos na decisão

Em uma madrugada histórica para o surfe brasileiro, Luana Silva conquistou o vice-campeonato da etapa de Bells Beach, na Austrália, válida pelo Circuito Mundial. Foi a primeira vez que a jovem atleta, de apenas 20 anos, alcançou uma final da WSL. Apesar da grande campanha, ela acabou superada pela australiana Isabella Nichols.

A anfitriã mostrou solidez nas ondas e garantiu notas altas, com 8,33 e 7,93, somando 16,26 pontos na decisão. Luana, que enfrentou o nervosismo natural de uma final inédita, conseguiu boas manobras e atingiu 12,67 pontos, fruto de notas 6,67 e 6.

Mesmo com a derrota, a brasileira comemorou muito a conquista. "É um sonho que se torna realidade", celebrou Luana, que durante o evento chegou a brincar dizendo que "mataria o pai do coração" com suas atuações emocionantes em Bells Beach.

A caminhada até a decisão foi marcada por momentos de superação. Luana precisou passar pela repescagem, onde eliminou ninguém menos que Caroline Marks, campeã olímpica e mundial. Depois, emendou vitórias expressivas sobre a australiana Molly Picklum, a americana Lakey Peterson e a costarriquenha Brisa Hennessy.

O próximo desafio da brasileira já tem data marcada. Luana estará de volta às águas no Bonsoy Gold Coast, também na Austrália, entre os dias 3 e 13 de maio, buscando manter a boa fase e subir ainda mais no ranking mundial.

No masculino, a decisão não contou com brasileiros. Em uma disputa equilibrada, o australiano Jack Robinson levou a melhor sobre Kanoa Igarashi, vencendo por 14,15 a 13,87.

Veja também