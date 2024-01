A- A+

Futebol Lucas Beraldo deixa o São Paulo e assina com o PSG até 2028 Jogador estava no São Paulo desde 2020

O zagueiro brasileiro Lucas Beraldo assinou nesta segunda-feira (1º) com o Paris Saint-Germain até 2028, anunciou o clube francês em um comunicado.

O jogador de 20 anos se comprometeu por cinco anos com o time parisiense, depois de jogar no São Paulo, onde estava desde 2020 e com o qual conquistou a Copa do Brasil em 2023.

"Estou muito feliz por ingressar em um clube tão ambicioso como o PSG. É uma etapa importante na minha carreira que me fará progredir", disse o jogador em um comunicado do clube.

Após estrear profissionalmente em maio de 2022, ele se tornou um dos jogadores de maior destaque do Campeonato Brasileiro. Em junho do mesmo ano, aos 18 anos, fez sua estreia na seleção brasileira sub-20, em partida contra o Equador (4 a 1).

