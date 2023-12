A- A+

Santa Cruz Lucas Bessa cita evolução do Santa Cruz nos jogos-treino da pré-temporada A Cobra Coral derrotou o Globo-RN no último sábado (23), no CT Ninho das Cobras

O Santa Cruz concluiu mais uma semana de preparação com o jogo-treino diante do Globo-RN, no último sábado (23), no CT Ninho das Cobras. Titular da equipe na vitória por 1 a 0, o volante Lucas Bessa fez um balanço da partida.

“Mais uma vitória. A gente sempre preza por isso, buscando essa evolução. Foi um jogo um pouco difícil, o campo um pouco reduzido e a equipe deles veio fechada. A gente tem que avaliar sempre a parte coletiva. A nossa evolução tem que ser coletiva, não é pensar só no individual. Acredito que ainda temos muito a evoluir e estamos trabalhando firme para encontrar o entrosamento e evoluir cada vez mais”, disse o atleta.

A outra vitória que Lucas se referia foi o jogo-treino contra a equipe Sub-20 que terminou 3 a 0 para o profissionais. Antes, a Cobra Coral havia empatado contra o Serra Branca em 0 a 0, na Paraíba.

Lucas ressaltou o trabalho coletivo desenvolvido pelo técnico Itamar Schülle desde o início da pré-temporada, no dia 4 de dezembro.

“O trabalho vem sendo executado da melhor maneira. Com certeza vamos sentir dificuldades porque muitos atletas ainda vão chegar, então vai ser um pouco difícil encontrar esse entrosamento. Mas acredito que o grupo está todo na mesma sinergia. Não só o grupo, tivemos hoje o presidente conversando com a gente. O clima está muito bom e tudo isso favorece para estrear da melhor forma”, iniciou.

“Tudo que a gente executa em campo nos jogos-treino são reflexos dos treinos que a gente vem fazendo com o professor. Nada que a gente vem fazendo é invenção, tudo a gente vem trabalhando durante a semana. Ele vem implementando cada vez mais seu modelo de jogo. Acredito que estamos absorvendo bem e executando da melhor maneira”, concluiu.

Só na última sexta-feira (22), por exemplo, o Santa Cruz anunciou mais quatro reforços que ainda não trabalharam com o grupo. Os zagueiros Luis Felipe e Paulo César, o lateral-esquerdo Juan Tavares e meia Matheus Melo. São 18 reforços oficializados até o momento.

A preparação do Santa Cruz na pré-temporada visa a partida contra o Altos-PI, no dia 7 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste.

