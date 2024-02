A- A+

Santa Cruz Lucas Bessa tem lesão confirmada e pode desfalcar Santa Cruz entre seis e sete meses Atleta foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo diante do Porto, nesta quarta

O volante Lucas Bessa teve a confirmação de uma lesão no ligamento anterior do seu joelho direito, nesta quinta-feira (1º), depois de ter realizado um exame de imagem no local. Ele passará por um procedimento cirúrgico e poderá ficar afastado das atividades no Santa Cruz de seis a sete meses.

Aos 45 minutos do primeiro tempo do jogo diante do Porto, em Caruaru, nesta quarta-feira (31), Bessa precisou ser substituído por conta de dores.

"Lucas Bessa teve um trauma no joelho direito. Ele foi retirado de campo com muita dor e limitação funcional. Hoje pela manhã foi reavaliado e foi constatado uma instabilidade articular. Nós fizemos um exame de imagem, já temos o laudo de uma lesão do ligamento cruzado anterior", disse o médico do clube, Antônio Mário.

O médico ainda ressaltou que a cirurgia não pode ser realizada a curto prazo, já que há a necessidade de trabalhar o fortalecimento de algumas funções do joelho lesionado. "É uma lesão cirúrgica, mas não é uma cirurgia que se faça de urgência, precisamos reestabelecer a função desse joelho, que ele tenha amplitude de movimento reestabelecida para que possamos programar a operação. Geralmente, demanda que o atleta se afaste das suas atividades competitivas por seis a sete meses", explicou.

Lesão durante a primeira oportunidade

Lucas Bessa chegou ao Santa Cruz para a disputa da temporada de 2024. Os primeiros minutos do volante em campo pelo clube pernambucano foram diante do Sport, na terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Ele voltou a ser utilizado na rodada seguinte, no clássico diante do Náutico.

Depois de duas derrotas seguidas, o técnico Itamar Schülle promoveu algumas mudanças para a partida contra o Porto, colocando Bessa entre os titulares. O treinador revelou a conversa que teve com o jogador durante a coletiva pós-jogo.

"Fiz uma pergunta para ele, se ele preferia ter jogado com a camisa do Santa Cruz, sair machucado e fazer o que ele fez juntos com os companheiros em campo ou se preferia não ter se machucado e estar aqui na arquibancada assistindo ou em casa. A resposta dele veio daquilo que eu imaginava. Isso faz parte da vida de atleta, a gente lamenta, mas já conversamos com ele", contou.

