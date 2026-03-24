Lucas Braathen é campeão da Copa do Mundo no slalom gigante e leva o Brasil ao topo do esqui

A- A+

Lucas Pinheiro Braathen venceu a última etapa do slalom gigante na Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Lillehammer, na Noruega, e se tornou campeão da categoria na temporada. Para celebrar o título nesta terça-feira, 24, ele fez o tempo de 2min20s65 na soma das duas descidas.



A Copa do Mundo de Esqui Alpino é o circuito de elite da modalidade, em que são disputadas etapas ao longo do ano, com premiação aos melhores do ranking ao fim da temporada. Braathen entrou na etapa final já sabendo que não podia conquistar o Globo de Cristal, prêmio atribuído ao campeão da classificação geral, que inclui os pontos acumulados de cada especialidade.



Há, contudo, premiações separadas para os melhores dos rankings específicos de slalom e slalom gigante, que recebem versões menores do Globo, caso do esquiador do Brasil nesta terça. Na temporada 2022/2023, quando ainda representava a Noruega, o hoje medalhista olímpico venceu o troféu da disciplina de slalom, o que pode se repetir nesta quarta-feira, para quando está marcada a decisão da categoria, a partir das 6h30.



Na decisão desta terça, a primeira descida abriu o caminho para que o brasileiro colocasse a mão no Globo do slalom gigante. Ele foi o mais rápido, ao marcar o tempo de 1min11s24, 0s21 mais veloz que o austríaco Stefan Brennsteiner.



O suíço Marco Odermart, seu principal rival, não completou a prova, por isso Lucas ficou a um bronze de confirmar o título da especialidade. Braathen fez 1min09s41 na segunda descida e terminou com o oitavo melhor tempo, o que foi o suficiente para mantê-lo na primeira posição geral.

Veja também