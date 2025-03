A- A+

ESQUI ALPINO Lucas Braathen perde ouro no slalom gigante na Copa do Mundo na Eslovênia por 41 centésimos É a quarta medalha de Braathen na temporada 2024/2025 da Copa do Mundo de esqui alpino

Lucas Pinheiro Braathen esteve muito próximo da medalha de ouro no slalom gigante da etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de esqui alpino neste sábado, mas perdeu o topo do pódio por 41 centésimos. Último a competir na cidade de Kranjska Gora, o norueguês Henrik Kristoffersen foi 0s41 mais rápido do que o brasileiro e conquistou sua quarta vitória na temporada. Campeão olímpico em Pequim-2022, o suíço Marco Odermatt completou o pódio.

É a quarta medalha de Braathen na temporada 2024/2025 da Copa do Mundo de esqui alpino. "Pódio, estamos de volta", escreveu o brasileiro em suas redes sociais. Em sua primeira descida, o brasileiro fez o sétimo melhor tempo, com 1min11s61. Na segunda participação, ele melhorou bem o tempo e marcou 1min06s98, que o deixou na liderança provisória até a descida de Kristoffersen.

O brasileiro somou 2min18s59 em suas duas descidas. Kristoffersen completou a prova em 2min18s18. O terceiro colocado, Marco Odermatt, terminou com 2min18s70.

Com o resultado deste sábado, Braathen sobe seis posições no ranking do slalom gigante da Copa do Mundo e sai da 12ª colocação para a sexta, com 241 pontos. Na classificação geral, ele vai de sétimo para o quinto lugar. Lucas Pinheiro Braathen volta a competir neste domingo, no slalom, em Kranjska Gora.

Veja também