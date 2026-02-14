A- A+

Olimpíadas de Inverno Lucas Braathen se emociona após ouro nos Jogos de Inverno: "Ponto de inspiração para crianças" O brasileiro conquistou a primeira posição com o tempo total, na somatória das duas descidas, de 2min25s

Lucas Pinheiro Braathen deixou a emoção aflorar após conquistar a medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. O brasileiro valorizou o apoio dos torcedores e disse ser impossível transformar em palavras a sensação de subir no lugar mais alto do pódio.

"Inexplicável. Totalmente inexplicável. Não sei como colocar palavras nas sensações agora. Agradeço a todos que torcem do Brasil. Pode ser um ponto de inspiração para crianças da próxima geração. Nada é impossível, não importa onde você está, suas roupas, a cor da sua pele. O que importa é o que está no coração Esquiei com meu coração, minha intuição e a força brasileira para levá-la ao topo do pódio", disse Braathen ao SporTV

O brasileiro conquistou a primeira posição com o tempo total, na somatória das duas descidas, de 2min25s. Depois de liderar a primeira parte, teve mais dificuldades na segunda e, mesmo assim, faturou o ouro.

"Foi uma guerra. Eu estava puxando, puxando, tentando achar velocidade e flow para descer num ritmo bem rápido para ficar acima. Entre as descidas, a neve fica completamente diferente, está muito quebrada. Precisei ajustar e consegui achar o balanço, esquiei com o coração. Quando você esquia do jeito que você é, tudo é possível", afirmou.

Quando terminou sua descida final, ecoou em Bormio, local da prova, o famoso "tema da vitória", que embalava as manhãs de domingo com vitórias brasileiras na Fórmula 1, especialmente com Ayrton Senna.

Lucas Braathen quer fugir de comparações ou se colocar no mesmo patamar de ídolos nacionais. "Única coisa que importa é continuar sendo quem sou. Um esquiador brasileiro que virou campeão olímpico", concluiu.



Veja também