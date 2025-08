Lesionados, Lucas Cardoso e Mateus Silva desfalcam Náutico diante do Londrina

A- A+

O Náutico terá dois desfalques importantes para o jogo do domingo (10), contra o Londrina, no Paraná, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O meia Lucas Cardoso e o zagueiro Mateus Silva se machucaram no duelo passado, perante o Retrô, e tiveram a situação clínica atualizada pelo departamento médico do clube.

De acordo com o vice-presidente médico do Náutico, Múcio Vaz, Lucas teve uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho direito.

O camisa 10 deve ficar fora dos gramados por um mês. Ou seja, não estará em campo nos últimos quatro compromissos do clube na primeira fase da Série C, regressando apenas em uma futura presença alvirrubra no quadrangular que vale o acesso à Série B.

Já Mateus teve uma lesão grau um na musculatura anterior da coxa esquerda. O tempo de recuperação deve ser de duas semanas. O defensor, vale citar, já não atuaria diante do Londrina por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Ambos estão em tratamento medicamentoso e já iniciaram o tratamento fisioterápico. Serão avaliados diariamente e esperamos que eles voltem o mais rápido possível", declarou Vaz. A dupla não passará por procedimentos cirúrgicos.

Sem Mateus, João Maistro e Rayan são opções para começar jogando. Na vaga de Lucas, Patrick Allan deve ser o escolhido. O meia marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3x0 perante o Retrô.

"Vocês acham que Patrick Allan conseguiria jogar o que jogou contra o Retrô se não estivesse sendo super aplicado no dia a dia? Chama-se competividade interna, não se entregar. Patrick sabe o que eu cobrava dele. Fizemos uma evolução no time, normal no futebol, de uma equipe para atacar a linha defensiva. Ele tem essa dificuldade. Com Lucas e Vinícius, fazemos isso de uma forma maravilhosa, jogando a defesa para o campo deles e ficando próximo ao gol. Patrick está trabalhando isso", citou o técnico Hélio dos Anjos.

Além da dupla, o Náutico não terá o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius, ambos suspensos. Raimar já é presente certa na lateral. No ataque, Kelvin, Igor Bolt e Kayon são as opções.

