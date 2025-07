A- A+

Titular Náutico: Lucas Cardoso comemora gol marcado contra o Guarani e celebra boa fase na Série C Meia marcou pela primeira vez com a camisa alvirrubra na vitória por 1 a 0 sobre o Bugre, no Brinco de Ouro, no último sábado (26)

Autor do gol da vitória alvirrubra em cima do Guarani no último sábado (26) por 1 a 0, o meia-atacante Lucas Cardoso celebrou o importante triunfo do Náutico em Campinas. Resultado que deixou o time mais confortável na tabela da Série C, onde atualmente ocupa a quarta colocação, com 23 pontos, e está dentro da classificação para o quadrangular que vale o acesso à Série B.

Foi a primeira vez que o atleta marcou pela camisa do Timbu em apenas três jogos disputados pela equipe pernambucana.

“Vitória é sempre importante. E fora de casa é algo para se dar um valor maior, porque fora de casa com o apoio da torcida deles ficou um pouquinho mais difícil, porém a gente não deixou de acreditar. Dentro da nossa ideia de jogo, a gente manteve o que vinha fazendo, que era competir o jogo inteiro. E graças a Deus pude ajudar a equipe ali, de uma forma um tanto quanto individual, porém o coletivo sempre sobressai. Até porque ninguém joga sozinho.”

No entanto, ele acredita que a equipe não deve deixar a boa fase subir à cabeça, seguindo os ensinamentos do técnico Hélio dos Anjos.

“Não vamos deixar subir para a cabeça e o professor também tem o controle dessa situação e não deixa a gente se vangloriar”, disse.

Recém-chegado

Emprestado pelo Cuiabá, que atualmente participa da Série B do Campeonato Brasileiro, Lucas Cardoso chegou ao Náutico durante o mês de julho e entrou como titular nas vitórias contra o Caxias, que ocorreu no último dia 21 de julho, e o Bugre nesse final de semana.

Antes, fez a estreia durante o empate sem gols para o Figueirense, no Orlando Scarpelli, no dia 13, substituindo Marco Antônio. “Eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, não só pela comissão, quanto pelos jogadores também”, falou o jogador. Mesmo com pouco tempo em campo, o meia já figura como peça importante para Hélio dos Anjos no restante da campanha na Terceirona.

“Sou uma pessoa que que gosta sempre de estar ajudando, tanto o companheiro do lado, quanto o da defesa e do ataque. Eu gosto de me entregar dentro de campo".

O gol de falta marcado também chamou a atenção dos torcedores e foi comentado pelo jogador.

Lucas Cardoso comemora o seu primeiro gol com a camisa do Náutico. Foto: Divulgação

“A gente sabe que para fazer gol tem que ter atitude, então tive um pouquinho de atitude ali e fui abençoado”, afirmou o atleta.

LUCAS CARDOSO DE FALTA! É O NÁUTICO pic.twitter.com/iMkUS8BM6i — Náutico (@nauticope) July 26, 2025

Próximo confronto

Agora o desafio será contra o Retrô, que está em uma posição bem diferente do Náutico na tabela. A Fênix de Camaragibe figura na vice-lanterna da competição e busca uma reação para evitar o rebaixamento para a quarta divisão. O jogo acontece no domingo (3) nos Aflitos, às 19h.

“Cada jogo é um desafio. [...] A gente sabe do nosso potencial, sabe que vai ser um jogo importante, tanto para a gente quanto para nossa torcida. E precisamos deles aqui de novo. Serão um jogador a mais e vamos fazer uma festa linda lá, se Deus quiser”, completou.

DOMINGO É DIA DE AFLITOS LOTADO!

Chega junto, Nação. A luta pelo acesso continua!



COMPRE AQUI

Sócios: https://t.co/2Zi9hYxONF

Público geral: https://t.co/eS8hsmVmNx pic.twitter.com/hxaE1jjBCS — Náutico (@nauticope) July 29, 2025

Veja também