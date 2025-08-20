A- A+

SURFE Lucas Chumbo sonha em surfar "maior onda do mundo" e fala de recorde quebrado no Brasil Carioca bateu o recorde, no último dia 30, ao pegar uma onda de 14,82m na Laje da Jagua, no sul de Santa Catarina

Prestes a completar 30 anos, Lucas Chumbo ganhou um "presente de Deus", de acordo com ele, no último dia 30. O surfista carioca bateu o recorde da maior onda já surfada no Brasil: 14,82 metros de altura, na Laje da Jagua, no litoral sul de Santa Catarina. Foi uma de suas principais realizações da carreira, e serviu para impulsionar ambições ainda maiores: ele sonha em surfar a maior onda do mundo, um feito que ele já chegou bem próximo no ano passado.

Quando descobriu que havia quebrado o recorde brasileiro, Chumbo estava no Taiti. Ele acompanhou o irmão, João Chianca, um dos integrantes da "Brazilian Storm" durante a competição da etapa do campeonato mundial de surfe, organizado pela WSL. E nem a distância foi capaz de frear a ansiedade até que o resultado foi confirmado.

— Sou um pouco ansioso para essas notícias. Acabei esperando para ver como ia ser, o que ia rolar, para não ficar com tanta ansiedade do outro do lado do mundo. A notícia me pegou um pouco de surpresa, mas foi uma surpresa que eu sempre sonhei, um sonho realizado — contou.

No surfe, a técnica é apenas um dos componentes necessários para alcançar grandes resultados. É preciso contar também com a ajuda da natureza, e em Jaguaruna, tudo se alinhou. A formação de um ciclone extratropical ajudou a formar a ondulação — ou swell — necessária para que ele conseguisse quebrar o recorde. E, mesmo antes de cair na água, o cenário da "Nazaré Brasileira" impressionou até quem é acostumado com o fenômeno.





Chumbo conta que utilizou o mesmo equipamento de proteção que usa em Portugal, e que tomou todos os cuidados necessários. Se algo desse errado, seria "um caldo severo, tenso e intenso". Mas no fim, ele conseguiu e guardou para sempre o "sentimento diferenciado" que teve naquele momento.

— Na hora que estava surfando, não tinha noção do tamanho daquela onda, só tive quando fui ver a foto. Foi uma daquelas ondas diferentes, que mexem com a gente, tem um sentimento diferenciado. Eu sabia que era uma onda bem grande, mas não sabia que era gigante. A numeração (14,82m) foi assustadora, muito mais do que a gente esperava. É um número que eu nunca pensei em ver no Brasil, foi uma das maiores ondas que eu já vi por aqui. Foi um dia assustador, me lembrava muito Nazaré.

Foi em Nazaré, em março do ano passado, que ele surfou uma das maiores ondas já registradas no mundo, com 26,8 metros de altura. Chumbo conta que o recorde quebrado no Brasil deu um ânimo extra para seguir em busca do seu grande objetivo da carreira.

— Ter quebrado esse recorde aqui em casa, com a bandeira do Brasil estampada no peito, é um sentimento de paixão, amor. Sou apaixonado pelo meu país, espero poder representar o Brasil muito mais lá fora. Meu próximo recorde é o que eu sempre sonhei: surfar a maior onda do mundo. Encontrar ela, surfar com precisão, talento e técnica. E realmente surfar, não só sobreviver. Estou sempre em busca dela, me sinto pronto. Sei que o dia que Deus mandar esse presente para mim, eu estarei aqui esperando. Sei que um dia ela virá para mim.

Desde os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, o surfe passou a ser disputado no maior evento esportivo do mundo. Chumba sonha com a inclusão da modalidade de ondas gigantes, mas sabe que a tarefa é difícil, já que o esporte depende totalmente das condições naturais.

— Tudo depende de uma previsão, e data marcada é uma coisa que não acontece com a gente. Quem sabe um dia a gente pode ter uma piscina de ondas gigantes e consiga fazer com que esse esporte que é tão magnífico, grandioso e especial para gente vire um esporte olímpico, né? Seria um sonho.

