Tênis de Mesa Conheça Lucas Giani, criança pernambucana de 10 anos destaque no tênis de mesa nacional Lucas é o atual líder do Ranking Estadual de Tênis de Mesa, segundo lugar no Ranking do Nordeste e sétimo no Nacional, além de ter conquistado diversos campeonatos em menos de um ano no esporte

Líder do Ranking Estadual de Tênis de Mesa, segundo lugar no Ranking do Nordeste e sétimo no Nacional. Esse currículo impressionante é do recifense Lucas Giani, atleta da categoria sub-11 da modalidade, que alcançou essas posições de destaque em menos de um ano.

E se depender de Lucas, esse é apenas o começo. Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o jovem, que tem apenas 10 anos, falou a respeito desse começo de carreira meteórico no tênis de mesa e revelou que sonha em alcançar voos ainda maiores na modalidade.

Lucas Giani, mesatenista recifense. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Começo

Lucas começou sua trajetória no tênis de mesa no começo do ano passado, treinando na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Assim como qualquer criança, ele revela que o gosto pelo esporte veio do lado lúdico.

“É um esporte que eu me divirto, faço muitos amigos e gosto muito das competições que participo”, contou.

Competições essas que começaram a ser disputadas em junho, quando Lucas se tornou um atleta federado. Decisão essa que não demorou para gerar resultados expressivos. Nos primeiros sete meses, o jovem conquistou sete medalhas nas competições em que disputou, sendo três de ouro, duas de prata e duas de bronze.

E neste ano, em quase seis meses, Lucas já superou a marca do ano passado. Foram quatro medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. O destaque ficou para a conquista da Copa do Brasil da modalidade, realizada em março, em Salvador, na Bahia.

“Foi bem difícil, estava bem nervoso nessas competições. Mas tive muito apoio dos meus amigos, dos meus pais e do meu treinador”, lembrou Lucas.

Lucas Giani venceu a Copa do Brasil disputada em março deste ano. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Talento e dedicação

É difícil não se empolgar com um começo tão animador de uma criança em um esporte. E para Danilo Muniz, treinador de Lucas, não seria diferente. De acordo com ele, desde que o jovem começou a treinar, ele já demonstrava boas qualidades.

“Lucas, quando começou, tinha alguns pontos que a gente notava: era aquela determinação de chegar bem nas bolas, fazer pontos bem feitos, uma competitividade bem alta. E isso chamava muita atenção nas partidas, tanto que às vezes ele jogava com pessoas mais velhas e se saía bem. Ele já tinha uma um diferencial nesse sentido”, iniciou.

“Chama bastante atenção também porque ele tem uma facilidade muito grande de pegar pela audição e na visualização, o que a gente orienta e sugere nos treinamentos. Isso ajuda bastante ele. Eu identifiquei o potencial que ele tem, mas assim, foi uma escalada rápida, se tratando de um jovem que está em processo de ensino, treinamento de base. Então, é muito promissor o cenário dele”, concluiu.

Lucas Giani e seu treinador Danilo Muniz. Foto: Luiz Henrique de Jesus/CBTM

O pai de Lucas, Carlos Giani, também reconheceu o talento e dedicação do filho. Ele também garantiu total apoio na trajetória do mesatenista mirim.

“Lucas é um menino esforçado, ele treina bastante com muita dedicação e foco. É um orgulho para mim e para a família, não só pelos resultados que ele está trazendo, mas também por estar se divertindo com o esporte. A família toda, os amigos, os treinadores e mentores vêm apoiando ele no esporte”, comentou.

Lucas Giani ao lado dos seus pais, Carlos Giani e Fabiola Patrícia Ferreira. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Inspiração, voos maiores e próximos compromissos

Além da dedicação, Lucas também adiciona algumas fontes de inspiração para conquistar bons resultados. Bruna Takahashi, Lui Carvalho e, claro, Hugo Calderano são alguns dos nomes que o jovem acompanha.

“Adoro o estilo de jogo deles e como eles se esforçam e treinam”, comentou.

E tal qual o patamar alcançado pelos seus ídolos, Lucas almeja chegar a disputar as Olimpíadas e integrar a seleção brasileira de tênis de mesa. Enquanto essas conquistas ainda não chegam, o jovem já projeta os próximos campeonatos que irá disputar.

A primeira etapa será o Rating PE, que acontece a partir de 1º de junho, em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. Além disso, Lucas segue em preparação diária para o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que acontece no final do ano, ainda sem data e local definido.

Lucas Giani em treino na AABB. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Patrocínio

Apesar dos bons resultados, Lucas ainda encontra dificuldade para arcar com o custo de algumas competições. O jovem, por exemplo, não pôde viajar à São Paulo, neste mês de maio, para disputar o Brasileirão de Inverno de Tênis de Mesa.

"Algumas competições possuem os custos elevados por causa das passagens aéreas, hospedagem e inscrições. Então a gente está se preparando para que ele consiga disputar o Brasileiro, no final do ano. Por isso, nesse momento, estamos atrás de patrocínio", revelou o pai.

Em razão disso, os pais de Lucas estão buscando patrocínio para poderem continuar incentivando o sonho do filho.

Os interessados em patrocinar ou ajudar Lucas de alguma forma podem entrar em contato com pai dele, Carlos, pelo número (81) 98828-5144.



