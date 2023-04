A- A+

relacionamento Lucas Hernández: casado, jogador do Bayern vive relacionamento com ex de CR7, diz site Esposa de jogador de futebol se manifestou nas redes sobre o suposto affair entre o marido e a modelo italiana Cristina Buccino

O jogador do Bayern de Munique, Lucas Hernández, entrou no centro dos holofotes da imprensa internacional neste final de semana por conta de sua vida amorosa. Segundo o jornal britânico The Sun, o zagueiro francês está em um relacionamento com o ex-affair de Cristiano Ronaldo, a modelo italiana Cristina Buccino. O atleta, no entanto, é casado com Amelia Lorente, com quem tem dois filhos pequenos.

No domingo (23), Lorente foi às redes sociais mandar um recado para Hernández. Mãe de Martin, de quatro anos, e Nieves, de apenas 10 meses, a espanhola expôs a infidelidade do marido aos seguidores. Pela ferramenta do story, no Instagram, ela mencionou os perfis do companheiro e da suposta nova namorada, que viveu um caso com CR7 em 2016. Lorente é verificada na plataforma e seguida por 113 mil internautas.

"Já pode deixar de jogar nos dois times, Lucas. Te dou ele de presente, Cristina. Não se esqueça que você tem dois filhos que não vem ver", escreveu Amelia. O The Sun aponta que os dois não moram mais juntos desde o ano passado.

Esta reportagem está em atualização. Outras informações em instantes.

