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copa 2026 Lucas Hernández defende Mbappé de críticas e projeta estreia da França na Copa do Mundo Hernández também ampliou a análise para outros nomes do elenco francês, reforçando a qualidade do grupo, mas destacando a necessidade de desempenho coletivo desde a estreia

Lucas Hernández saiu em defesa de Kylian Mbappé durante coletiva de imprensa e destacou a confiança no atacante francês para a Copa do Mundo. O zagueiro afirmou que o camisa 10 está totalmente focado na competição e pronto para responder às críticas.

"Nunca é fácil ser Kylian Mbappé, cada movimento seu é minuciosamente analisado, mas sei que ele está 100% motivado para esta Copa do Mundo. Nos treinos, dá para ver que ele está realmente ansioso para começar bem a competição. Acho que ele vai calar a boca de todos os críticos que temos ouvido", disse.

Hernández também ampliou a análise para outros nomes do elenco francês, reforçando a qualidade do grupo, mas destacando a necessidade de desempenho coletivo desde a estreia.

"Já falei do Ousmane, do Kylian, poderia falar do Olise, do Cherki, do Mateta. Temos qualidades extraordinárias, mas qualidade não é tudo em uma Copa do Mundo. Precisamos mostrar um bom desempenho desde o início, já na primeira partida contra o Senegal", completou.

A França estreia na Copa do Mundo na próxima terça-feira, às 16h, diante do Senegal, em Nova Jersey.

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