Lucas Hernández volta à seleção francesa após 9 meses de ausência

O defensor Lucas Hernández, do Paris Saint-Germain, está de volta à seleção da França após nove meses de ausência devido a uma ruptura de ligamentos durante a Copa do Mundo de 2022, ao ser convocado pelo técnico Didier Deschamps nesta quinta-feira (31) para os jogos contra Irlanda e Alemanha, nos dias 7 e 12 de setembro.

Hernández se lesionou em novembro do ano passado, no duelo dos 'Bleus' contra a Austrália, na fase de grupos do Mundial do Catar, e ficou afastado dos gramados até julho deste ano, quando participou dos amistosos de pré-temporada do PSG.

Deschamps deixou de fora os bolantes os volantes Paul Pogba e N'Golo Kanté, também recuperados de graves lesões, e cujos nomes eram especulados nesta convocação.

Para a posição, o treinador francês optou por Adrien Rabiot e os jovens Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga.

A França enfrenta a Irlanda no dia 7 de setembro no Parque dos Príncipes, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, e cinco dias depois visita a Alemanha para um amistoso em Dortmund.

