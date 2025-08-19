A- A+

Futebol Lucas Kal cita lado polivalente e se coloca à disposição do Sport para estrear contra o Palmeiras Jogador, que começou como zagueiro, vem para atuar como volante no Leão para a sequência da temporada 2025

Citando o lado polivalente no setor defensivo, o volante Lucas Kal foi apresentado nesta terça-feira (19) pelo Sport. Formado como zagueiro, mas adaptado ao meio, o atleta destacou suas principais características para ganhar espaço no elenco do técnico Daniel Paulista.





“Sempre fui um zagueiro que gosta de sair jogando com qualidade. Tenho essa característica e por isso dei um passinho para frente para jogar como volante. Eu me adaptei super bem. Desde o momento em que entrei, fiz boas partidas, fui evoluindo, aprendendo mais sobre a posição. Hoje me considero volante, mas também com essa característica de atuar como zagueiro. O que eu quero é ajudar o clube. Estou à disposição onde quer que seja”, afirmou.

O defensor chegou com contrato até o final de 2026 e apontou os motivos que o fizeram escolher o Sport.

“O projeto, a grandeza do clube, o peso da camisa, algo que faz a gente ter a vontade de atuar por um clube como esse. Então, eu acho que isso faz toda diferença. Tenho a consciência de que venho para um grande clube, com uma grande torcida, e espero poder dar o meu melhor e ajudar a equipe dentro de campo”, declarou, já se colocando à disposição para entrar em campo na próxima segunda-feira (25), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

“Estou apto. Vim para ajudar da melhor maneira possível. Estou à disposição, trabalhando forte para chegar na segunda-feira com condições de atuar e de ajudar o Sport”, disse.

Revelado pelo São Paulo, Lucas Kal acumula passagens por Paraná, Guarani, Vasco, Nacional-POR, América-MG, Atlético-GO e Al-Riyadh, da Arábia Saudita. O jogador foi o décimo reforço confirmado pelo Leão nesta janela de transferências. Antes dele, foram anunciados o goleiro Gabriel Vasconcelos; o zagueiro Ramon, os laterais Kévyson e Aderlan; o meia Pedro Augusto; além dos atacantes Derik Lacerda, Ignacio Ramírez, Matheusinho e Léo Pereira.

