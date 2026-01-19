A- A+

Futebol Lucas Lima acerta rescisão com o Sport Meia não aceitou renegociação salarial oferecida pela nova gestão do Leão e deixa o clube

Chegou ao fim a passagem do meia Lucas Lima no Sport. Após recusar duas propostas de renegociação salarial, atleta e clube acertaram em comum a rescisão contratual. A informação foi confirmada pelo executivo do Leão, Italo Rodrigues.



Pelo Sport, Lucas disputou 154 partidas, marcou 17 gols e deu 27 assistências. A primeira passagem foi em 2013, época em que chegou a atuar inclusive com o atual treinador do Leão, Roger Silva.

O retorno foi em 2024. Lucas Lima veio por empréstimo junto ao Santos e ajudou o Sport no acesso à Série A. Em 2025, o atleta acertou em definitivo com os rubro-negros. O ano comecou com o título do Campeonato Pernambucano, mas terminou com o rebaixamento à Série B.

Com a mudança da gestão no Sport, a nova diretoria propôs uma redução nos vencimentos de Lucas, que giravam em torno de R$ 400 mil. O atleta não aceitou. Livre no mercado, o camisa 10 interessa ao Remo, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026.

